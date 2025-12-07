Krejčí jede. Bodoval v klíčovém momentu a pomohl Atlantě zdolat Washington

Za vyrovnaného stavu 97:97 na začátku poslední čtvrtiny trefil Krejčí tři trojky a nastartoval šňůru 20:5, po níž už Atlanta vedení nepustila. Rodák ze Strakonic navíc přidal dva doskoky, dvě asistence, tři zisky a blok.
Hlavní hvězdou Hawks byl Jalen Johnson, který zapsal triple double za 30 bodů, 12 doskoků a 12 asistencí.
Atlanta byla proti oslabenému Washingtonu favoritem, ale Wizards se dlouho drželi i smazali dvacetibodové manko. Pak si ale za vyrovnaného stavu vzal slovo Krejčí.
Nejprve poslal Hawks do vedení 100:97, následně získal míč a dalšími trojkami zvyšoval na 105:97 a 110:102. Tím definitivně zlomil odpor domácích a Atlanta si hlídala dvouciferné vedení.
Krejčí odehrál celou poslední čtvrtinu. Celkem na hřišti strávil přes 30 minut a s ním na palubovce Hawks přehráli soupeře o 21 bodů.
Washington stále má jen tři výhry stejně jako New Orleans, které prohrálo 101:119 s Brooklynem. Nets táhl Michael Porter s 35 body, což je pro něj sezonní maximum. Potřetí za sebou pokořil hranici třiceti bodů a Brooklyn vyhrál potřetí z posledních čtyř duelů.
NBA:
Brooklyn - New Orleans 119:101, Washington - Atlanta 116:131 (za hosty Krejčí 14 bodů, 2 doskoky, 2 asistence), Cleveland - Golden State 94:99, Detroit - Milwaukee 124:112, Miami - Sacramento 111:127, Minnesota - LA Clippers 109:106, Dallas - Houston 122:109.