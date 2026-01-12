Drsný trest. Američan obětuje až 85 milionů dolarů, aby mohl zase hrát mezi elitou

Bývalý první hráč světového žebříčku Brooks Koepka se pět týdnů po odchodu z kontroverzní série LIV Golf vrací do PGA Tour.
Představitelé elitního okruhu oznámili, že Američan přijal podmínky speciálního programu pro vracející se špičkové hráče, které zahrnují mnohamilionové finanční ztráty.
Obnovenou premiéru v seriálu absolvuje Koepka už na přelomu ledna a února na turnaji Farmers Insurance Open v San Diegu.
Podle webu PGA Tour mohou speciální program pro tuto sezonu využít hráči, kteří na okruhu chyběli minimálně dva roky a z období 2022 až 2025 mají na kontě titul z některého z majorů či The Players Championship. Přihlásit se musí do 2. února.
Tyto podmínky pro návrat by ze současných hráčů LIV Golf mohli podle agentury AP případně využít už jen Bryson DeChambeau, Jon Rahm a Cameron Smith.
Podle standardních pravidel zavedených kvůli konkurenčnímu seriálu si musí hráči před obnovením členství odpykat trest, který může trvat až rok.
Hráči, kteří využijí speciální program, nedostanou v roce 2026 žádné odměny z bonusového programu FedEx Cupu.
V příštích pěti letech nebudou mít nárok ani na podíly v Player Equity Programu, z něhož hráči získávají příspěvky podle současných a kariérních výsledků.
Koepka se tak podle PGA Tour smířil se ztrátami ve výši až 85 milionů dolarů. Navíc odsouhlasil, že věnuje pět milionů dolarů na dobročinné účely.
Koepka patřil k hlavním tvářím lukrativní série LIV Golf, která vznikla v roce 2022 jako konkurence zavedeného okruhu PGA a těží ze štědré finanční podpory Saúdské Arábie. Smlouvu měl ještě na rok, ale z rodinných důvodů se rozhodl soutěž opustit.
Koepkův krok patrně ovlivnil říjnový potrat jeho ženy, která oznámila, že ve čtvrtém měsíci těhotenství přišla o dítě. Pětatřicetiletý hráč chce být více doma. Na LIV se naposledy představil v srpnu.
Na okruhu PGA Tour Koepka v kariéře vyhrál devět turnajů, z toho tři trofeje získal na PGA Championship (2018, 2019 a 2023) a dvě na US Open (2017 a 2018). Pětkrát triumfoval i na LIV Golf.
