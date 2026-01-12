Přeskočit na obsah
Drsný trest. Američan obětuje až 85 milionů dolarů, aby mohl zase hrát mezi elitou

Sport,ČTK

Bývalý první hráč světového žebříčku Brooks Koepka se pět týdnů po odchodu z kontroverzní série LIV Golf vrací do PGA Tour.

Brooks Koepka
Brooks Koepka
Představitelé elitního okruhu oznámili, že Američan přijal podmínky speciálního programu pro vracející se špičkové hráče, které zahrnují mnohamilionové finanční ztráty.

Obnovenou premiéru v seriálu absolvuje Koepka už na přelomu ledna a února na turnaji Farmers Insurance Open v San Diegu.

Podle webu PGA Tour mohou speciální program pro tuto sezonu využít hráči, kteří na okruhu chyběli minimálně dva roky a z období 2022 až 2025 mají na kontě titul z některého z majorů či The Players Championship. Přihlásit se musí do 2. února.

Tyto podmínky pro návrat by ze současných hráčů LIV Golf mohli podle agentury AP případně využít už jen Bryson DeChambeau, Jon Rahm a Cameron Smith.

Podle standardních pravidel zavedených kvůli konkurenčnímu seriálu si musí hráči před obnovením členství odpykat trest, který může trvat až rok.

Hráči, kteří využijí speciální program, nedostanou v roce 2026 žádné odměny z bonusového programu FedEx Cupu.

V příštích pěti letech nebudou mít nárok ani na podíly v Player Equity Programu, z něhož hráči získávají příspěvky podle současných a kariérních výsledků.

Koepka se tak podle PGA Tour smířil se ztrátami ve výši až 85 milionů dolarů. Navíc odsouhlasil, že věnuje pět milionů dolarů na dobročinné účely.

Koepka patřil k hlavním tvářím lukrativní série LIV Golf, která vznikla v roce 2022 jako konkurence zavedeného okruhu PGA a těží ze štědré finanční podpory Saúdské Arábie. Smlouvu měl ještě na rok, ale z rodinných důvodů se rozhodl soutěž opustit.

Koepkův krok patrně ovlivnil říjnový potrat jeho ženy, která oznámila, že ve čtvrtém měsíci těhotenství přišla o dítě. Pětatřicetiletý hráč chce být více doma. Na LIV se naposledy představil v srpnu.

Na okruhu PGA Tour Koepka v kariéře vyhrál devět turnajů, z toho tři trofeje získal na PGA Championship (2018, 2019 a 2023) a dvě na US Open (2017 a 2018). Pětkrát triumfoval i na LIV Golf.

Golden Knights Sharks Hockey
"Všechno šlo mým směrem." Takhle vypadal životní večer Hertla, hvězdy týdne

Český hokejový útočník Tomáš Hertl dvěma góly a třemi asistencemi řídil vysokou výhru Vegas 7:2 nad svým bývalým týmem ze San Jose. Český útočník si pěti body vylepšil osobní rekord v NHL a s bilancí 18+21 je třetím nejproduktivnějším Čechem v lize. Byl také vyhlášen největší hvězdou týdne.

Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen. Foto z ledna, 2026
ŽIVĚ"V žádném případě to nemůžeme akceptovat," odmítla Trumpovy snahy grónská vláda

Grónsko zintenzivní své úsilí, aby zajistilo obranu ostrova v rámci Severoatlantické aliance, uvedla v pondělí grónská vláda. Současně znovu odmítla opakované výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se ostrov, který je autonomním územím Dánského království, členské země NATO, stal součástí Spojených států. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP.

Nemocnost na chřipku už dosáhla úrovně 1583 na 100 tisíc obyvatel. To představuje vzestup o 71 procent oproti předchozímu týdnu.
Viry nabírají grády. S těžkou chřipkou útočí i hodně nakažlivý covid Cikáda

Viry útočí, nasaďte si respirátory, nabádá hlavní hygienička Barbora Macková. Chřipky totiž podle ní přibývá a letos tento virus ve velkém i zabíjí. „Celkem 49 lidí už následkům této infekce podlehlo,“ vypočítává Macková. Kromě toho se podle ní probudil i covid – šíří se jeho nová varianta s přezdívkou Cikáda. Podle epidemiologů je i ona výrazně nakažlivější.

Boudař a hospodář František Zálešák souhlasil se smírem. Správě KRNAP začne od února platit dlužné pachtovné.
Odbojný boudař z Krkonoš vs. ochranáři. Spor rozhodla "dohoda z chodby"

I když jsou v posledních měsících nejhlasitějšími odpůrci Správy Krkonošského národního parku majitelé Luční a Labské boudy, mnohem delší spor s ochranáři vede František Zálešák. Zemědělec hospodařící na desítkách hektarů horských luk v nejcennějších místech pohoří a provozovatel Klínové boudy v pondělí dorazil k trutnovskému soudu. Vygradoval tak konflikt o dlužné pachtovné.

