Přeskočit na obsah
Benative
15. 3. Ida
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Návrat po olympiádě nebyl ideální, Adamczyková v malém finále upadla

ČTK

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková ve svém prvním závodě po stříbru na olympijských hrách skončila na Světovém poháru v Montafonu osmá. V malém finále dojela po pádu poslední. Vyhráli Švýcarka Sina Siegenthalerová a Rakušan Jakob Dusek.

Eva Adamczyková Foto: CTK
Reklama

Olympijská šampionka ze Soči Adamczyková byla v sobotní kvalifikaci čtvrtá a do vyřazovacích rozjížděk se dostala jako jediná z českého týmu na tomto SP.

Ve čtvrtfinále měla skvělý start a bezpečně postoupila společně s mistryní světa z roku 2021 a olympijskou šampionkou v týmech Charlotte Bankesovou.

Vypadla naopak vítězka ZOH v Pchjongčchangu 2018 a bronzová z Livigna Michela Moioliová z Itálie.

Také v semifinále Adamczyková vyrazila nejrychleji, ale pak se před ni dostaly Siegenthalerová s Bankesovou a odsunuly ji na nepostupovou pozici.

Reklama
Reklama

Dvaatřicetiletá Češka na ně sice ještě útočila, ale závěrečný skok se jí nepovedl a skončila čtvrtá. Ani dnes se tak v této sezoně SP, kdy se vrací po mateřské pauze, nedostala do velkého finále.

V souboji o páté místo přišla Adamczyková brzy o šanci na úspěch, když zřejmě zavadila o prkno Francouzky Léy Castaové a upadla.

Castaová vzápětí zabrzdila a otočila se, jestli je Češka v pořádku. Krajanku Manon Petitovou Lenoirovou a Švýcarku Luanu Bianchiovou nechala odjet. Pak volným tempem dojely do cíle Castaová i Adamczyková.

Ve finále se radovala vítězka kvalifikace Siegenthalerová. Porazila olympijskou šampionku Josie Baffovou z Austrálie, třetí skončila Bankesová.

Reklama
Reklama

V mužském závodě se Dusek skvělým manévrem dostal ze čtvrtého místa na první a dojel do cíle před Němcem Leonem Ulbrichtem a Francouzem Aidanem Cholletem.

Světový pohár ve snowboardcrossu vyvrcholí za dva týdny v kanadském Mont-Sainte-Anne,.

SP ve snowboardcrossu v Montafonu (Rakousko):

Muži: 1. Dusek (Rak.), 2. Ulbricht (Něm.), 3. A. Chollet (Fr.), ...v kvalifikaci 48. Kubičík, 49. Pomykal, 55. Trojan, Houser (všichni ČR) nedokončil.

Reklama
Reklama

Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Ulbricht 355, 2. A. Chollet 354, 3. Lambert (Austr.) 313, ...34. Choura 35, 39. Houser 21, 40. Kubičík 16.

Ženy: 1. Siegenthalerová (Švýc.), 2. Baffová (Austr.), 3. Bankesová (Brit.), ...8. Adamczyková, v kvalifikaci 25. Strnadová (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Bankesová 373, 2. Castaová (Fr.) 360, 3. Baffová 339, ...11. Adamczyková 142, 25. Hrůšová (ČR) 55, 43. Strnadová 8.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama