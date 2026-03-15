Návrat po olympiádě nebyl ideální, Adamczyková v malém finále upadla

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková ve svém prvním závodě po stříbru na olympijských hrách skončila na Světovém poháru v Montafonu osmá. V malém finále dojela po pádu poslední. Vyhráli Švýcarka Sina Siegenthalerová a Rakušan Jakob Dusek.
Olympijská šampionka ze Soči Adamczyková byla v sobotní kvalifikaci čtvrtá a do vyřazovacích rozjížděk se dostala jako jediná z českého týmu na tomto SP.
Ve čtvrtfinále měla skvělý start a bezpečně postoupila společně s mistryní světa z roku 2021 a olympijskou šampionkou v týmech Charlotte Bankesovou.
Vypadla naopak vítězka ZOH v Pchjongčchangu 2018 a bronzová z Livigna Michela Moioliová z Itálie.
Také v semifinále Adamczyková vyrazila nejrychleji, ale pak se před ni dostaly Siegenthalerová s Bankesovou a odsunuly ji na nepostupovou pozici.
Dvaatřicetiletá Češka na ně sice ještě útočila, ale závěrečný skok se jí nepovedl a skončila čtvrtá. Ani dnes se tak v této sezoně SP, kdy se vrací po mateřské pauze, nedostala do velkého finále.
V souboji o páté místo přišla Adamczyková brzy o šanci na úspěch, když zřejmě zavadila o prkno Francouzky Léy Castaové a upadla.
Castaová vzápětí zabrzdila a otočila se, jestli je Češka v pořádku. Krajanku Manon Petitovou Lenoirovou a Švýcarku Luanu Bianchiovou nechala odjet. Pak volným tempem dojely do cíle Castaová i Adamczyková.
Ve finále se radovala vítězka kvalifikace Siegenthalerová. Porazila olympijskou šampionku Josie Baffovou z Austrálie, třetí skončila Bankesová.
V mužském závodě se Dusek skvělým manévrem dostal ze čtvrtého místa na první a dojel do cíle před Němcem Leonem Ulbrichtem a Francouzem Aidanem Cholletem.
Světový pohár ve snowboardcrossu vyvrcholí za dva týdny v kanadském Mont-Sainte-Anne,.
SP ve snowboardcrossu v Montafonu (Rakousko):
Muži: 1. Dusek (Rak.), 2. Ulbricht (Něm.), 3. A. Chollet (Fr.), ...v kvalifikaci 48. Kubičík, 49. Pomykal, 55. Trojan, Houser (všichni ČR) nedokončil.
Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Ulbricht 355, 2. A. Chollet 354, 3. Lambert (Austr.) 313, ...34. Choura 35, 39. Houser 21, 40. Kubičík 16.
Ženy: 1. Siegenthalerová (Švýc.), 2. Baffová (Austr.), 3. Bankesová (Brit.), ...8. Adamczyková, v kvalifikaci 25. Strnadová (obě ČR).
Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Bankesová 373, 2. Castaová (Fr.) 360, 3. Baffová 339, ...11. Adamczyková 142, 25. Hrůšová (ČR) 55, 43. Strnadová 8.
