Naším cílem je první patnáctka, říká trenér běžkařek před SP v Novém Městě

Po čtyřech letech se tradiční Zlatá lyže uskuteční tento víkend v Novém Městě na Moravě jako závod Světového poháru. Početná česká reprezentace bežeckého lyžování tak bude mít možnost změřit své síly se světovou elitou. "V sezoně se nejvíc daří Kateřině Razýmové a chtěla by v domácím prostředí potvrdit dobrou formu," zdůraznil trenér ženského týmu Jan Franc v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Chválíte Kateřinu, takže s jejími letošními výsledky jste spokojen?

Řekl bych dokonce velice spokojen. I když jsem už na začátku sezony věděl, že je na tom lépe než loni, tak tak dobré výsledky jsem nečekal. Vždyť ve třech závodech skončila v elitní desítce, jednou dokonce dojela pátá. Nešlo tedy o náhodu, dokázala pěkný účet zopakovat i v dalších vystoupeních.

Z Tour de Ski odstoupila pro nemoc?

Ano, měli jsme samozřejmě jiné představy, ale během dvou dnů se vinou střevních problémů, které provázela i teplota, všechno zhroutilo. Po týdenním výpadku dobrala antibiotika a už začala opět trénovat. Věřím, že do sobotního závodu bude zase dobře připravena.

Co byste řekl na adresu Petry Novákové?

Něco podobného, co platí na Katku. Potěšil mě její úspěšný comeback. Přibrzdilo ji nachlazení, ale už se také vyléčila a pilně trénuje.

Mezi desítkou nominovaných žen je i vycházející hvězdička Bára Havlíčková. Co od ní očekáváte?

Také ona musela vyhledat lékařskou pomoc a vynechat Evropský pohár, ale i ona se už začala připravovat na víkendové závody. Je však juniorkou a přechod do kategorie dospělých je pro každého velice náročný. Navíc to pro ni bude premiéra mezi ženami. Takže kdyby se jí v souboji se sedmi desítkami startujících podařilo skončit kolem čtyřicátého místa, mohli bychom hovořit o spokojenosti. Nadějné mládí potřebuje dostat šanci a nesmí chybět oboustranná trpělivost.

Jaký výsledek vašich svěřenkyň by vás potěšil?

Kdyby jedna skončila mezi nejlepšími patnácti a další pak do třicítky. Jestliže by se to podařilo třem, byla by to pohádka.

Jistě pro vás není tajemstvím, jaká je situace v kategorii mužů?

Zatím je nejasná, protože česká jednička Michal Novák musel prodloužit svoji rekonvalescenci a o jeho startu rozhodne ve čtvrtek lékař. Upozornit by mohl na sebe Petr Knop, který na Tour de Ski skončil na 32. místě. Z nadaných juniorů pak Tomáš Lukeš.

A jaké jsou v Novém Městě podmínky pro vydařený víkend?

Dráha je dobře připravena, podle předpovědi by mělo být pěkné počasí a diváci budou mít vstup zdarma, takže atmosféra by měla být na očekávané úrovni.