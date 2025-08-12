Nasedni do letadla a zahrajeme si, lákal Trump vítěze turnaje na prezidentově hřišti

Pro Forresta skončil turnaj vítězstvím a osobní gratulací od Donalda Trumpa. Skot zvítězil s náskokem čtyř ran na turnaji Nexo Championship, který se konal na hřišti Trump International Golf Links v hrabství Aberdeenshire.
Vedle trofeje přijímal i osobní gratulace od majitele hřiště a současného amerického prezidenta.
Hned po vítězném úderu se Forrest dočkal nečekaného videohovoru s Trumpem, který byl právě na svém jiném hřišti poblíž Washingtonu.
Trump mu vzkázal: "Viděl jsem to… je to skvělý hráč. Těším se, že si s ním zahraju - vlastně bych si s ním zahrál už zítra, kdyby mohl nasednout do letadla. Nasedni do letadla a přileť sem, Grante," dodal.
Uznání sklízelo i celé klání. Prezident popsal turnaj jako "tři kola skvělého golfu", chválil náročnost hřiště a Forrestův styl: "Tvůj švih je skvělý a je pro mě velká čest, že jsi vyhrál."
Vítěz obešel finálové kolo s výsledkem 72 ran, zahrál tedy par. Díky tomu získal titul s celkovým skóre osm ran pod par, čtyři rány před Joem Deanem.
Skot se dočkal druhé výhry na DP World Tour (dříve European Tour), tu první zaznamenal před čtyřmi lety, rovněž ve Skotsku.