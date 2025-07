Nakažlivé krávy zkrátily horskou etapu na Tour. A Vingegaard porazil Pogačara

Poslední horskou etapu Tour de France vyhrál nizozemský cyklista Thymen Arensman a při premiérové účasti na slavném závodu si připsal druhé vítězství.

Za ním dojeli do cíle v lyžařském středisku La Plagne Dán Jonas Vingegaard a lídr závodu Slovinec Tadej Pogačar.

Trojnásobný šampion Tour má před závěrečným víkendem na druhého Vingegaarda náskok téměř čtyři a půl minuty.

Devatenáctá etapa se startem v Albertville měla původně měřit 130 kilometrů, ale pořadatelé ji na poslední chvíli zkrátili na 93 kilometrů. Důvodem je nakažlivé onemocnění krav, kvůli níž musely úřady zasaženou oblast částečně uzavřít.

Cyklisté tím přišli také o výjezd na Col de Saisies.

Arensman navázal na triumf z nejtěžší pyrenejské etapy, který vybojoval minulou sobotu.

Pětadvacetiletý jezdec týmu Ineos Grenadiers zaútočil v závěrečném stoupání zhruba 13 kilometrů před cílem. Na skupinu, v níž jeli Pogačar, Vingegaard a Němec Florian Lipowitz s Britem Oscarem Onleym, kteří bojují o celkové třetí místo, si vytvořil až půlminutový náskok.

Hlavní favorité závodu ho v konci dotahovali, ale Arensman páté vítězství v kariéře uhájil.

"Jsem úplně zničený. Nemůžu tomu uvěřit. Už jen vyhrát jednu etapu Tour po úniku je neuvěřitelné. Teď se mi to povedlo ze skupiny jezdců na celkové pořadí a proti těm nejlepším závodníkům na světě. To je jako sen. Ani nevím, co jsem právě dokázal," řekl Arensman v televizním rozhovoru.

Dvojnásobný šampion Tour Vingegaard, který dosud s Pogačarem v dojezdech prohrával, tentokrát obhájce prvenství těsně porazil. Z jeho náskoku díky tomu ukrojil dvě sekundy.

"V posledním stoupání měli někteří jezdci a některé týmy za to, že zvládnou spurtovat 19 km do kopce. Takže bylo hrozně těžké rozjet tempo," uvedl Pogačar. "Říkal jsem si, že Jonas možná zkusí vyhrát etapu, ale jen se držel za mnou," řekl úřadující mistr světa.

Sám se o páté etapové vítězství na letošní Tour nepokoušel. "Arensmanovi útok pěkně vyšel. Já jsem se rozhodl, že za ním nepojedu. Zvolil jsem si rytmus, který mi vyhovoval, a bylo to. Jsem rád, že to máme za sebou a do Paříže už zbývají jen dva dny," konstatoval Pogačar.

Čtvrtý dojel Lipowitz a upevnil si průběžnou třetí příčku před Onleym, který v závěru tempo neudržel.

Vylepšit páté místo v celkovém pořadí se během etapy pokoušel Slovinec Primož Roglič, který jel v úniku, ale došly mu síly. Předloňský vítěz Gira d'Italia a čtyřnásobný šampion Vuelty nabral ztrátu přes 12 minut a klesl v průběžné klasifikaci na osmou příčku.

Český spurtér Pavel Bittner dojel s mankem přes 28 minut na 102. místě. Celkově mu patří 129. pozice.

V sobotu je na programu kopcovitá etapa z Nantua do Pontarlier dlouhá 184 km. V neděli se tradičně závodí až při dojezdu na Champs-Élysées.

Cyklistický závod Tour de France - 19. etapa (Albertville - La Plagne, 93,1 km):

1. Arensman (Niz./Ineos Grenadiers) 2:46:06, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 3. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) oba -2, 4. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -6, 5. Onley (Brit./Picnic PostNL) -47, 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:34.

Průběžné pořadí:

1. Pogačar 69:41:46, 2. Vingegaard -4:24, 3. Lipowitz -11:09, 4. Onley -12:12, 5. Gall -17:12, 6. Johannessn (Nor./Uno-X Mobility) -20:14.