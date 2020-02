Na závody jezdí i 30 hodin autem. Teď se veterán Řezáč chystá na souboj s Northugem

Poprvé tu vyhrál před dvaceti lety a pořád závodí. Veterán mezi českými běžci na lyžích Stanislav Řezáč se chystá na Jizerskou padesátku. Ve 46 letech mu nyní stačí umístění v první dvacítce.

Ve vyšším závodnickém věku není asi jednoduché držet krok s těmi nejlepšími. Co nesporně velké náročnosti říká vaše tělo?

Když jsem na závod celkově dobře připravený, tak nějaké velké problémy řešit nemusím. Nejhorší je cestování. Už se mi také "podařilo" sedět za volantem auta kolem třiceti hodin, což se tělu moc nelíbí. Letos však mám z tohoto pohledu štěstí, protože téměř v celé Evropě je nedostatek sněhu a na dobrých silnicích nejsou žádné komplikace.

Co všechno už máte v letošní sezoně za sebou a jak jste se svými vystoupeními spokojen?

Zúčastnil jsem se pěti dálkových běhů. V těch prvních dvou to nebyl žádný zázrak, ale s těmi posledními jsem vcelku spokojen. Nejvíc mě potěšila dvacátá příčka na italské Marcialonze, na jejíž trati jsem se cítil líp, než jsem čekal. V tomto tradičním závodě je vždy velká konkurence a mně se dařilo udržet pozici v elitní dvacítce. Udělalo mi to velkou radost.

Čím je pro vás Jizerská padesátka?

Máme v Bedřichově rodinný penzion, takže "Jizerka" je pro mě domácím závodem. Zároveň ale i ctí, že stále na ní mohu závodit. Mám výhodu, že trasy tohoto závodu dobře znám. Vím, kde jsou náročná místa a kde větrná, ale nevím, jak mně to ve velké zahraniční konkurenci pomůže. Především Norové mají výbornou formu a přijede jich asi hodně. Výhodu mají i ve skvělých lyžích.

Měl jste na tento váš domácí závod odpovídající přípravu?

Připravoval jsem se v rakouských Alpách, ale limitovalo mě nachlazení, takže potřebný a vyzkoušený desetidenní tréninkový blok mně chyběl. Na loňskou dobrou formu zatím jen vzpomínám, ale nedělní závod si za všech okolností určitě zase plně užiji. I po nemalých sněhových komplikacích bude organizačně opět na výši, a navíc bude mít významnou příchuť v připomenutí tragédie horolezců před padesáti lety v Peru.

Objevila se informace, že uvažujete o startu v pátečním večerním sprintu na 1,5 kilometru. Je to pravda?

Už neuvažuji, je to dva dny stará skutečnost. Je to sice pro mě neobvyklá novinka, ale bude to zajímavá změna a něco nového. Nebudu patřit mezi favority, takže nemusím mít trému a můžu fanoušky i sebe mile překvapit. Moc se těším především na souboj s legendárním Norem Northugem, který už také nepatří mezi nejmladší lyžaře.

A jaké umístnění v hlavním závodě by vás potěšilo?

Myslím si, že mezi zhruba osmi tisícovkami startujících bude kolem padesáti výborných lyžařů. Takže pokud by se mi podařilo dojet do dvacátého místa, tak bych se nemračil.