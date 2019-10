Snad to neskončí pasekou, varuje Váňa. Nejslavnější jméno bude v Pardubicích chybět

Obhájce vítězství Tzigane Du Berlais je favoritem 129. ročníku Velké pardubické, v jednadvacetičlenném poli se ale očekává vyrovnaný boj o prvenství. Nejslavnější středoevropský překážkový dostih se uskuteční s dotací pět milionů korun v neděli 13. října od 16:40.

V letošní Velké pardubické bude ve startovní listině jezdců poprvé po 19 letech chybět slavné jméno Váňa. Osminásobný vítěz dostihu Josef Váňa starší nepojede popáté v řadě, ale doufá, že Taxisův příkop ještě v budoucnosti zdolá. "Chtěl bych to zkusit, ale bez záruky. Je čím dál horší se dostat do formy," řekl šestašedesátiletý Váňa. Jeho syn Josef Váňa mladší po minulé sezoně ukončil kariéru a stal se trenérem.

S Tziganem Du Berlais se požene za šestým vítězstvím žokej Jan Faltejsek, který předtím vyhrál třikrát za sebou s klisnou Orphee des Blins v letech 2012 až 2014 a v roce 2016 dovedl na prvním místě do cíle valacha Charme Looka.

O třetí triumf bude usilovat žokej Josef Bartoš, jenž nedávno vyhrál největší překážkový dostih v Itálii Gran Premio di Merano. Sedlat bude Theophilose, jednoho z favoritů. "Je to kvalitní kůň, otázkou samozřejmě je, co s ním udělá trať 6900 metrů, na které ještě není otestovaný," řekl Bartoš serveru dostihy.fitmin.cz.

"Myslím, že Velká pardubická je letos otevřená záležitost," konstatoval Bartoš, jenž slavný dostih vyhrál v roce 2006 s Decent Fellow a o dva roky později se Sixteen.

Josef Váňa starší je rekordmanem i s deseti triumfy v roli trenéra a na letošní ročník připravoval Theophilose, Zarifa, vítěze dvou kvalifikací Ange Guardiana a Mazhilise. "Nejlepší je Theophilos a nejzkušenější Zarif. Ange Guardian už měl pardubickou vyhrát dvakrát, ale možná je pro něj problém v distancí," řekl Váňa.

Legendární žokej si přál, aby při dostihu nenastaly problémy. "Jsou tam koně, kteří nejsou moc ovladatelní, tak snad nenadělají paseku. Je tam poměrně dost koní, já myslel, že jich bude sedmnáct. Bude to pro jezdce náročné," řekl Váňa.

Na výhru se počítá i s vítězem kvalifikace Talentem, který bude mít v sedle dvojnásobného šampiona z liverpoolské Velké národní Ira Leightona Aspella.

Na první triumf myslí Marcel Novák. Vedoucí žokej šampionátu překážkových jezdců pojede na Playerovi, kterého si vypiplal. "Od čtyř let a pomalinku stoupá nahoru. Je to mladý kůň, který teprve ukáže," řekl Novák a dodal: "Vítězství v pardubické se mi vyhýbá, přál bych si být nahoře jako pánové Váňa nebo Faltejsek."

Z možných favoritů chybí kvůli zranění předloňský vítěz No Time To Lose a druhý kůň loňského ročníku Hegnus.

Startovní listina 129. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou (6900 m, dotace pět milionů korun):

1. Theophilos (ž. Josef Bartoš, tr. Josef Váňa st., Dostihový klub iSport-Váňa), 2. Tzigane du Berlais (ž. Jan Faltejsek, tr. Pavel Tůma, Dr. Charvát), 3. Ribelino (ž. Andrew Glassonbury, tr. Luboš Urbánek, Lokotrans), 4. Dulcar de Sivola (Josef Borč, tr. Stanislav Kovář, DiJana Dobšice), 5. Player (ž. Marcel Novák, tr. Lenka Kvapilová, Maxa-Nýznerov), 6. Stretton (ž. Thomas Garner, tr. Stanislav Popelka, Nýznerov), 7. Mazhilis (ž. Jan Kratochvíl, tr. Josef Váňa st., Köi Dent), 8. Ange Guardian (ž. Jiří Kousek, tr. Josef Váňa st., stáj Anděl strážný), 9. Sztorm (ž. Marek Stromský, tr. Greg Wroblewski, Nýznerov), 10. Zarif (ž. Thomas Boyer, tr. Josef Váňa st., Köi Dent), 11. Vandual (ž. Lukáš Matuský, tr. Marián Štangel, Vadual), 12. Templář (Jan Odložil, tr. Antonín Novák, www.trdelnik.com-Luka), 13. Rathlin Rose (ž. James Best, tr. David Pipe, Fergus Wilson), 14. Beau Rochelais (ž. Alexandre Orain, tr. Čestmír Olehla, DS Pegas), 15. Delight My Fire (ž. Sertaš Ferhanov, tr. Radim Bodlák, DS Pod Buchlovem), 16. Tiep de L'Est (ž. Martin Cagáň, tr. Jan Cagáň, Lokotrans Slovakia), 17. Bridgeur (ž. Jaroslav Myška, tr. Štěpánka Myšková, VaZi), 18. Talent (ž. Leighton Aspell, tr. Hana Kabelková, DS Kabelkovi), 19. Chicname de Cotte (ž. Jordan Duchene, tr. Pavel Vítek, Quartis-Zámecký Vrch), 20. Krocoleon (Lukáš Sloup, tr. Pavel Poles, EŽ Praha a.s.), 21. Mahony (ž. Niklas Lovén, tr. Stanislav Popelka, Quartis-Zámecký Vrch).