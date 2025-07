Na Pogačarův útok nikdo nezareagoval. Slovinec vyhrál etapu a je opět v čele Tour

Obhájce vítězství Tadej Pogačar ovládl po dominantní sólové jízdě na Tour de France první pyrenejskou etapu a vrátil se do čela průběžného pořadí.

Slovinský cyklista zaútočil 12 kilometrů před cílem v úvodu závěrečného stoupání do lyžařského střediska Hautacam a jeho tempu nikdo nestačil. Den po nepříjemném pádu Pogačar vyhrál 12. etapu po 180 kilometrech o více než dvě minuty před velkým rivalem Dánem Jonasem Vingegaardem. Celkově před ním vede o tři a půl minuty.

O žlutý trikot lídra závodu připravil úřadující mistr světa Ira Bena Healyho, který ho vystřídal v čele celkové klasifikace v pondělí. Šestadvacetiletý Slovinec, jenž usiluje o čtvrté celkové prvenství na Tour, vyhrál v letošním ročníku už třetí etapu. Sbírku triumfů na slavném závodě zaokrouhlil na dvacet a posunul se na dělené šesté místo historického pořadí.

Pogačar vrátil Vingegaardovi i s úroky tři roky starou porážku na Hautacamu, kterou mu dánský cyklista uštědřil v cestě za prvním ze svých dvou titulů šampiona Tour de France.

Třetí skončil Němec Florian Lipowitz, který dorazil do cíle 13 sekund za Vingegaardem. V celkovém pořadí poskočil Lipowitz na čtvrté místo za Belgičana Remca Evenepoela, který zaostává za Pogačarem o 4:45 minuty. Dosavadní lídr Healy dojel na 25. místě se ztrátou více než 13 minut.

"Odvedli jsme skvělou práci. Tým jel fakt dobře. Klobouk dolů také před Benem Healym a EF Education. Snažili se uhájit dres a ukázali opravdu velkou bojovnost," řekl v televizním rozhovoru Pogačar, kterému útok ukázkově rozjel kolega z týmu UAE Team Emirates-XRG Ekvádorec Jhonatan Narváez.

"Byl to těžký den pro všechny, ale nakonec jsme byli mimořádně silní. Na tuhle etapu jsme se zaměřovali už dlouho a zvládli jsme to," pochvaloval si Pogačar. Při průjezdu cílem vzdal hold devatenáctiletému italskému cyklistovi Samuelu Priviterovi, který ve středu zemřel po pádu v první etapě Giro della Valle d'Aosta. "Tahle etapa může být pro Samuela a jeho rodinu, protože to bylo hodně smutné. Byla to první věc, kterou jsem si ráno přečetl, a na posledním kilometru jsem na něj myslel a také na to, jak náročný tenhle sport může být a kolik bolesti může způsobit," prohlásil.

Český sprinter Pavel Bittner dokončil náročnou etapu na 128. místě s odstupem více než 40 minut na Pogačara. V průběžném pořadí mu patří 137. pozice.

V pátek absolvují cyklisté na Tour jedenáctikilometrovou časovku.

Cyklistický závod Tour de France - 12. etapa (Auch - Hautacam, 180,6 km):

1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 4:21:19, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -2:10, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -2:23, 4. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility), 5. Onley (Brit./Picnic PostNL) oba -3:00, 6. Vauquelin (Fr./Arkéa-B&B Hotels) -3:33, …128. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -40:07.

Průběžné pořadí:

1. Pogačar 45:22:51, 2. Vingegaard -3:31, 3. Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) -4:45, 4. Lipowitz -5:34, 5. Vauquelin -5:40, 6. Onley -6:05, …137. Bittner -2:28:20.