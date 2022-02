Na oběd bych šel s Hitlerem, šokovala fotbalová hvězda. Vůdce označil za génia

Hvězda amerického fotbalu Jonathan Allen pobouřil veřejnost, když prohlásil, že by rád poobědval Adolfem Hitlerem. Defenzivní tackle Washingtonu označil nacistického vůdce za génia.

Allen pobídl fanoušky na sociálních sítích, že mu mohou pokládat jakékoliv otázky. Jeden z dotazů zněl, s kým by rád šel na oběd.

S mým dědou, Hitlerem a Michaelem Jacksonem," odpověděl fotbalista a ke svému příbuznému a slavnému zpěvákovi přiřadil nacistického pohlavára.

Když byl požádán, aby svou volbu vysvětlil, napsal klíčový hráč Washingtonu: "Byl to vojenský génius a já miluju vojenskou taktiku. Ale upřímně řečeno, chtěl bych mít jeho mozek, abych pochopil, proč dělal to, co dělal."

A vzápětí Allen přidal: "Předpokládám, že lidi, které jsem vybral, by pravdivě odpověděli na moje otázky."

Po vlně bouřlivých reakcí sepsal fotbalista, který byl vybrán hned v první kole draftu v roce 2017, omluvu. "Tweetoval jsem něco, co možná některé lidi zranilo, a omlouvám se za to, co jsem řekl. Nevyjádřil jsem přesně to, co jsem chtěl říct, a uvědomuju si, že to bylo hloupé," prohlásil Allen.

"Mrzí mě, že jsem se vás dotknul, to rozhodně nebylo mým záměrem. Jen jsem prostě odpověděl na otázku," doplnil hráč, který si v noci na neděli zahrál v tradičním Utkání hvězd NFL, nejprestižnější soutěže amerického fotbalu.

Obvinění z toho, že obdivuje Hitlera, sedmadvacetiletý fotbalista odmítl. "Měl jsem asi užít jiný výraz, ale ptali se mě a já jsem řekl důvod, proč si myslím, že by bylo zajímavé s ním pokecat," vysvětloval Allen. "Je rozhodně jedním z nejhorších lidí, kteří kdy žili, ale tohle byla hypotetická otázka," doplnil.

Populární televizní reportérka Courtney Fallonová měla pro Allena jasný vzkaz. "Vražda šesti milionů Židů v koncentračních táborech a plynových komorách neukazuje na žádného ,vojenského génia´. Jsem hluboce dotčená, pane. Ve Washingtonu je skvělé Muzeum holokaustu, prosím, dejte mi vědět, jestli se mnou půjdete na prohlídku. Vstupenky platím já," navrhla fotbalistovi.