Na Noci rekordů padla maxima mítinku v mužských závodech

ČTK

Běžecká Noc rekordů na pražské Děkance přinesla ve čtvrtek rekordy mítinku v mužských závodech.

KPMG Noc rekordů 2026
KPMG Noc rekordů 2026
Postarali se o ně Brit Jack Kavanagh časem 13:46,71 minuty na trati 5000 metrů a Dmytrij Nikolajčuk z Ukrajiny, který vyhrál míli za 4:03,58.

Kristýna Sasínek Mäki vstoupila vítězně do sezony v čistě domácí konkurenci na mílové trati, na té pětikilometrové zvítězila Simona Vrzalová (16:07,71). Mítink byl při třetím ročníku poprvé součástí kategorie challenger světové Kontinentální tour.

Kavanagh v chladném počasí a silném větru překonal předloňský rekord mítinku Jana Friše o 20 sekund a v dlouho vyrovnaném souboji porazil domácího spolufavorita Martina Zajíce (13:50,96).

Sasínek Mäki zaběhla čas 4:38,26 a za rekordem mítinku Diany Mezuláníkové zaostala zhruba o dvě sekundy.

"Pěkný otvírák sezony. S časem jsem jakž takž spokojená, nebylo to nic rychlého, ale to jsem ani neočekávala... Takový dobrý průměr," uvedla Sasínek Mäki v tiskové zprávě.

