Na Noci rekordů padla maxima mítinku v mužských závodech

Běžecká Noc rekordů na pražské Děkance přinesla ve čtvrtek rekordy mítinku v mužských závodech.
Postarali se o ně Brit Jack Kavanagh časem 13:46,71 minuty na trati 5000 metrů a Dmytrij Nikolajčuk z Ukrajiny, který vyhrál míli za 4:03,58.
Kristýna Sasínek Mäki vstoupila vítězně do sezony v čistě domácí konkurenci na mílové trati, na té pětikilometrové zvítězila Simona Vrzalová (16:07,71). Mítink byl při třetím ročníku poprvé součástí kategorie challenger světové Kontinentální tour.
Kavanagh v chladném počasí a silném větru překonal předloňský rekord mítinku Jana Friše o 20 sekund a v dlouho vyrovnaném souboji porazil domácího spolufavorita Martina Zajíce (13:50,96).
Sasínek Mäki zaběhla čas 4:38,26 a za rekordem mítinku Diany Mezuláníkové zaostala zhruba o dvě sekundy.
"Pěkný otvírák sezony. S časem jsem jakž takž spokojená, nebylo to nic rychlého, ale to jsem ani neočekávala... Takový dobrý průměr," uvedla Sasínek Mäki v tiskové zprávě.
Po stopách Klause. Projděte si všechny trasy letošního pochodu do Prčic
Nejznámější dálkový pochod v Česku znovu láká turistické příznivce, letos už po devětapadesáté. Akce se každoročně účastní okolo 20 tisíc lidí. Vybrat si mohou z 21 tras, nejdelší z nich začíná v pražských Hájích. Datová redakce Aktuálně.cz přináší přehledné mapy všech tras, které si lze navíc volně stáhnout.
ŽIVĚ Ruské rakety zabíjely v Kyjevě, zemřely i tři děti. Obětí útoku už je přes dvacet
Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti. Oznámila to Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Sybiha.
Česko a desítky dalších států podpořily vznik tribunálu pro ruské zločiny na Ukrajině
Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se v pátek zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy. Česko se pro zřízení tribunálu vyslovilo už na Radě Evropy v Reykjavíku v květnu 2023. Česko na dvoudenní schůzce ministrů Rady Evropy v moldavském Kišiněvě zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé).
Z nebe prší černý déšť. Ukrajinci udeřili na ruskou rafinerii
Tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku v ruském městě Rjazaň, 12 lidí bylo zraněno, včetně dětí, uvedl v pátek gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov na platformě Telegram. Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TASS informovalo o nočním sestřelu 355 ukrajinských dronů nad řadou ruských regionů, anektovaným poloostrovem Krym a Azovským i Kaspickým mořem.
Nejstarší most v Paříži se změní v jeskyni. Na umělecké instalaci se podílí 800 lidí
Pont Neuf, nejstarší dochovaný most v Paříži, se díky instalaci od francouzského umělce vystupujícího pod jménem JR na několik týdnů promění na dlouhou a monumentální jeskyni vytvořenou z pláten a vzduchu. Píše o tom agentura AFP, podle níž dílo od 6. do 28. června změní tvář města.