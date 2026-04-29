Na Mlýnici jako při Tour de France. Drsňáky zase přivítá Král Šumavy

Milovníci cyklistiky už po zimě určitě oprášili kola. Teď je na čase, abyste to udělali i vy, kteří jezdíte na silničce nebo na horalovi pouze příležitostně. Generace bez pohybu, projekt, který připravuje redakce Aktuálně.cz, nabízí pár tipů nejen na sváteční dny.
Tour de Brdy (1. 5., Strašice)
Pokud hledáte aktivní program pro celou rodinu na Prvního máje, vydejte se na Tour de Brdy do Strašic.
Koná se tu oblíbený silniční závod v krásné přírodě Brd, který nabízí skvělé zážitky pro děti i dospělé. Pro malé cyklisty jsou připravené přehledné okruhy ve strašickém sportovním areálu. Nejmenší tu odkrouží 600 metrů.
Dospělé čeká opravdová výzva, pětasedmdesát kopcovitých kilometrů vedených nádhernou krajinou. Trať zavede účastníky opět na nejlepší místa pohoří: na vrchy Tok, Praha, na Lázskou přehradu a Padrťské rybníky. Převýšení činí 1291 metrů.
Dřinu kompenzuje kromě krásné přírodní scenérie i příjemná atmosféra. Nečekejte masovou akci, ale pohodové kulisy, ve kterých si rodiny užijí společný čas na zdravém vzduchu. Nechybí ani slavnostní vyhlášení a bohatá tombola.
MTB Cup Libereckého kraje (1. a 3. 5., Turnov)
Bikový seriál pro děti a mládež od 2 do 16 let je už pevnou součástí cyklistické sezony. Během osmnácti let se již uskutečnilo 126 závodů ve 34 různých destinacích.
Zkraje května se tento podnik zastaví v Turnově. V pátek 1. května se startuje v Rohozci, o dva dny později ve Struhách.
Rodiče se nemusejí obávat, že by jejich ratolesti na lesních stezkách popadaly jako hrušky. Délka a technická náročnost tratí jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých věkových kategorií. Závodníci tedy čelí přiměřeným překážkám, které jim pomáhají zlepšovat techniku a vytrvalost.
Samozřejmostí je i bohatý doprovodný program – například malování na obličej, ukázky první pomoci a další atraktivní specialitky. Každá lokalita navíc nabízí jedinečnou atmosféru. Proto si tu na své přijdou také úplní začátečníci.
Český ráj vybízí spojit akci s rodinným víkendem. Na dohled jsou třeba zámek Hrubý Rohozec, Dlaskův statek v Dolánkách, skalní vyhlídka Hlavatice nebo Muzeum Českého ráje přímo v Turnově.
Kolo pro život (9. 5., Oderská Mlýnice)
Oblíbený seriál se tradičně zastaví v Oderských vrších, kde pořadatelé opět myslí na všechny generace. Děti i rodiče ocení výběr kratších, nenáročných tras, které zvládnou i rekreační jezdci. Hitem bývá Family jízda na 16 kilometrů.
Zkušenější cyklisté se vrhnou do pestrého terénu křižující okolí Oder. Narazí na lesní cesty, mírné kopce i parádní výhledy. Každý si může zvolit tempo i vzdálenost podle svých sil.
Pro rodiny jsou nachystány etapy v rozmezí od patnácti do pětadvaceti kilometrů, které jsou ideální pro společné vyjížďky různých generací. Pojedete převážně po zpevněných cestách, s mírným profilem a bez složitějších technických pasáží.
Ale pro drobotinu jsou připravené ještě menší okruhy. Pamatováno je také na závody na odrážedlech.
Vyspělejší závodníci si mohou střihnout až osmdesátikilometrovou štreku, která v sobě skrývá kombinaci lesních cest a rychlejších pasáží. Skvělá šance pro ty, kdo si chtějí zazávodit naplno!
Když budete šlapat na věhlasný kopec Mlýnice, budete si připadat jako na Tour de France, neboť kolem vás budou motivační hesla, jaká jsou právě na nejslavnějším závodě na světě. Neschází občerstvovací stanice ani technická podpora.
Pozor, k dispozici bude i nezávodní formát pro účastníky na elektrokolech, kteří si mohou dopřát buď třicetikilometrovou, nebo padesátikilometrovou vyjížďku. Pochopitelně v klidu a bez stresu.
To jen dokládá, že Oderská Mlýnice je doopravdy pro všechny a doprovodný program v HEIPARKu Tošovice uspokojí malé i dospělé.
Road Classics Pálava (16. 5., Pálava)
Jde o jedinečný cyklistický den v kulisách vinic a bílých vápencových kopců jižní Moravy. Kdo sem jednou zavítá, už sem jezdí pravidelně. Protože tenhle závod vážně patří k cyklistickým ozdobám.
Jedním z hlavních lákadel je také uzavřená trasa bez běžného provozu. Díky tomu si jízdu užijí v bezpečném prostředí i začínající cyklisté.
Pro závodníky jsou připraveny trasy od 62 kilometrů do 123 kilometrů.
Na Pálavě bude dobře postaráno i o nejmenší příznivce cyklistiky. Ti mohou získat titul Malého Klasika tím, že splní úkoly a získají do přidělených karet razítka - teoretik, jezdec a fanoušek. Pak se projedou v prostoru startu a cíle. Návštěva kreativní dílny jim zase pomůže k tomu, aby co nejlépe zafandily jednomu z rodičů.
Společná projížďka rodinných klanů se uskuteční na 4,5 kilometru.
Celý den se nese v pozitivní atmosféře s báječným občerstvením. Bonusem budiž výlet za krásami Pálavy.
Král Šumavy (30. 5., Klatovy)
Na závěr něco pro dobrodruhy a drsňáky. Závod Author Král Šumavy náleží k nejstarším a nejnáročnějším maratonům na horských kolech u nás. Rozhodně si tu však užijí spoustu zábavy i děti a jejich rodiče, kteří se nevěnují bikům naplno, nýbrž jen nárazově.
Každý si prostě může zvolit cyklistickou porci podle svých schopností a chuti. Na výběr jsou trasy o délkách 22, 53, 70 a 103 km.
Tratě se klikatí šumavskými hvozdy a nasměrují vás do míst, ve kterých jste možná dosud nebyli. Potěší vás dozajista i vyhlášené občerstvovačky v podobě „švédských stolů“.
I letošní ročník bude mít zázemí v prostorách atletického stadionu v Klatovech.
Pokud se rozhodnete postavit na start, nebudete litovat. Šumavské hory a lesy vás pohltí. Stejně jako tratě obsahující výživná stoupání, technické sjezdy a ukázky proměnlivého terénu. To všechno každého prověří.
Ještě něco je třeba připomenout: počasí se tu může velice rychle změnit a trať se pak stane o poznání těžší. Kdo však dojede do cíle, má zasloužené právo nosit titul Krále Šumavy!
I když Martin Kuba při únorovém oznamování vzniku své strany Naše Česko avizoval, že by v dubnu mohl začít jezdit po regionech a debatovat s lidmi o stranickém programu, zatím zůstává ve svém Jihočeském kraji. I tak ale dráždí své bývalé stranické kolegy v ODS. Ať už tím, že je ostře kritizuje, nebo že „loví" některé jejich politiky do své partaje.