Na krasobruslařskou show do Prahy dorazí šest olympijských vítězů

před 2 hodinami

| Foto: Concept One

Choreograf Ilja Averbuch na dnešní tiskové konferenci | Foto: Concept One

Prahu čeká v dubnu velká krasobruslařská show.

Praha - V dubnu při krasobruslařské show v Praze vystoupí šest olympijských šampionů včetně zlatého medailisty ze Salt Lake City 2002 Alexeje Jagudina. Hostem exhibice, kterou vytvořil bývalý tanečník a současný renomovaný choreograf Ilja Averbuch, bude i nejlepší český krasobruslař Michal Březina.

Představení v Tipsport Aréně nabídne sólová vystoupení olympijských vítězů v kategorii sportovních dvojic Taťjany Totmjaninové s Maximem Marininem a Taťjany Volosožarové s Maximem Traňkovem. Představí se i olympijský šampion v tancích na ledě Roman Kostomarov.

Na ledě budou také další hvězdy minulosti, světoví šampioni v tancích Albena Denkovová s Maximem Stavijským, Oksana Domninová s Maximem Šabalinem a zlatá sportovní dvojice z MS 2000 Maria Petrovová a Alexej Tichonov. Ve druhé polovině programu zazní známé filmové melodie a každý ze slavných krasobruslařů bude představovat nějakou postavu.

Averbuch tvoří různé show již patnáct let, ale většinou s nimi vystupuje v Rusku. "Vyloženě pro Evropu jsme na začátku, ještě jsme jich moc neměli. Tahle show je jenom první pokus přijet do Prahy," uvedl na dnešní tiskové konferenci Averbuch, který byl s Irinou Lobačevovou druhý na ZOH 2002.

Na těchto hrách triumfoval Jagudin, který i patnáct let po skončení kariéry ukazuje fanouškům své krasobruslařské umění. "Pro mě je to vždycky výzva a je strašně zajímavé se podílet na různých programech," poznamenal. "Pro mě je velmi důležité ukazovat tento sport mladým lidem, aby měli inspiraci. Věřím, že všichni budou maximálně nadšení," dodal.

Několikrát v Česku vystoupil s krasobruslařskou show někdejší Jagudinův rival Jevgenij Pljuščenko, poprvé zde byl v roce 2008. Averbuchovo představení se ale netočí kolem jedné hlavní hvězdy a krasobruslaři spolupracují dlouhodobě.

"Základním rozdílem od jiných show je to, že všichni krasobruslaři jsou v týmu nastálo. Nepřijíždějí z různých stran jen pro jednu konkrétní show. Až na výjimky jako Michal Březina, který ještě závodí a má svůj program," vysvětlil. Rád by v budoucnu do Prahy přivezl i svá další představení, například ztvárnění příběhů Carmen či Romea a Julie.

Lední show Ilji Averbucha, krasobruslení olympijských hvězd se uskuteční v sobotu 14. dubna od 19:00. Vstupenky stojí 800 až 1500 korun.