Na golfu očipují diváky. Ochráníme tak jejich zdraví, tvrdí pořadatelé turnaje PGA

Při golfovém turnaji PGA Tour Memorial v americkém Dublinu budou v červenci chránit zdraví diváků před koronavirem čipy s takzvanou RFID technologií.

Pořadatelé si od jejich zavedení slibují, že budou mít přehled o tom, kolik lidí se nachází na určitých místech, a budou moci dbát i na bezpečný odstup mezi nimi.

Golfová sezona je kvůli pandemii nemoci covid-19 přerušena od 12. března. Elitní PGA Tour by měla začít za měsíc ve Forth Worthu v Texasu. První čtyři turnaje budou bez diváků, na další už by mohl mít omezený počet lidí přístup. Memorial byl z června odložen o měsíc a půl a začne v Dublinu ve státě Ohio 16. července.

Turnaj pořádaný legendou Jackem Nicklausem chystá s předstihem různá opatření včetně měření teploty, ochrany obličeje i náramků s čipy. Do areálu bude moci jen omezený počet osob a jejich pohyb bude monitorován.

"Organizátoři tak budou vždy vědět, kolik lidí se v každé oblasti shromáždí. Tuto technologii použijeme k ochraně všech," přiblížil ředitel Dan Sullivan pro Golf Digest.

K informacím o sledování fanoušků bude mít podle něj přístup jen malá skupina lidí. Pokud by se diváci někde shlukovali ve velkém množství, budou požádáni, aby se rozptýlili. Zatím ale není jasné, zda na Memorial budou mít diváci vůbec přístup. Vše bude záležet na vývoji pandemie a rozhodnutí příslušných úřadů.