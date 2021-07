Zlato pro české veslaře. Mužská párová čtyřka zvítězila na MS do 23 let

Párová čtyřka Daniel Nosek, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla a Filip Zima vybojovala zlaté medaile na mistrovství světa veslařů do 23 let v Račicích. Čeští reprezentanti zvítězili v dnešním finále o více než sekundu před Itálií. Třetí skončili Nizozemci.

Šišma si v Labe aréně zopakoval triumf z roku 2018, kdy byl členem vítězné párové čtyřky na mistrovství světa juniorů. "Je to skvělé, hlavně na domácí půdě. V této komplikované době je to o to větší zážitek. Sice tu nemůžou být diváci, ale i tak jsme si závod doma mohli vychutnat," uvedl Šišma v tiskové zprávě. "Je to úžasné. Je to má první medaile, moc si to užívám," řekl Neděla.

Svěřenci trenéra Jana Navrátila se postarali o první medailový úspěch české reprezentace na domácím světovém šampionátu. Párová čtyřka žen a čtyřka s kormidelnicí skončily v sobotu těsně pod stupni vítězů.

V dnešních bojích o medaile se představí ještě skifařka Anna Šantrůčková a na závěru mužská osmiveslice.