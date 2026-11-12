Muži, styďte se, zuří Navrátilová. Důvod? Návrat boxerky, která spustila poprask

Olympijská vítězka Imán Chalífová se vrací do ringu. Boxerka, o jejíž biologické identitě se bouřlivě diskutuje už přes dva roky, absolvuje v polovině prosince v Paříži profesionální premiéru. Její domluvený duel přitom výrazně popudil tenisovou legendu Martinu Navrátilovou, která se sama profiluje jako bojovnice za integritu ženského sportu.
Na letní olympiádě v Paříži 2024 si alžírská boxerka Chalífová dominantně došla pro zlato a kolem její osoby se spustil poprask. Už během her se rozjel doslova hon s hlavní tematickou linkou: zpochybňováním jejího pohlaví.
Chalífová kralovala v kategorii do 66 kilogramů, její olympijské soupeřky proti ní neměly nárok. Svět obletěly především záběry Italky Angely Cariniové, která ring opouštěla v slzách, když klání vzdala okamžitě po první ráně do obličeje.
Rozpoutané vášně rychle přerostly hranice sportu. Debata prorazila i do politických a kulturních kruhů a ženský box na sebe strhl mnohem víc pozornosti než kdykoli předtím.
Alžířanka čelila obviněním a názorům, že nemá co dělat v ženské kategorii, přičemž v prvních momentech vítězily dezinformace. Šířily se zprávy o tom, že je Chalífová biologickým mužem nebo že prošla tranzicí, a má tak oproti soupeřkám silovou výhodu.
„Tohle jde za MOV a těmi, kteří určují pravidla. Je to parodie a výsměch všem olympijským sportům,“ napsala už tehdy na sociální sítě legendární tenistka Navrátilová.
Vše musel korigovat Mezinárodní olympijský výbor. „Alžírská boxerka se narodila jako žena, je registrována jako žena, boxovala jako žena a v pasu je uvedena jako žena. Z vědeckého hlediska nedošlo k tomu, že by muž boxoval proti ženě,“ hlásil.
Od zlaté olympiády se Chalífová v ringu neobjevila.
Organizace World Boxing jí totiž znemožnila startovat v ženské kategorii bez absolvování povinného genetického testu, jehož zavedení alžírská boxerka napadla u sportovní arbitráže.
Na začátku letošního roku přišla vůbec poprvé s rozsáhlejší analýzou své biologické identity.
„Rozhodnutí je na lékařích a profesorech. Všichni máme odlišnou genetiku, odlišné hladiny hormonů. Nejsem trans. Moje odlišnost je přirozená. Jsem tím, kým jsem. Neudělala jsem nic, abych změnila to, jak mě příroda stvořila,“ uvedla pro francouzský deník L'Equipe.
Uznala přitom, že disponuje genem SRY, který hraje důležitou roli ve vývoji mužského pohlaví a typicky se nachází na mužském chromozomu Y. „Ano, a je to přirozené,“ prohlásila.
„Mám ženské hormony. A lidé tohle nevědí, ale podstoupila jsem hormonální léčbu, abych pro soutěže snížila hladinu testosteronu. Nejsem trans, jsem dívka. Byla jsem vychována jako dívka, vyrostla jsem jako dívka, lidé v mé vesnici mě vždy znali jako dívku,“ dodala.
Zároveň získala licenci od Francouzské boxerské federace. Ta jí nově umožňuje startovat mezi profesionálkami.
Plánovaný debut v dubnu tohoto roku jí překazilo zranění ramena, v prosinci už se ale sedmadvacetiletá Alžířanka s největší pravděpodobností vrátí: její soupeřkou má být v Paříži jednadvacetiletá dosud neporažená Nizozemka Clarida Sarabiová.
Navrátilová je i tentokrát proti. A i tentokrát používá ostrá slova jako „travesty“ nebo „joke“.
„Lidé, převážně muži, kteří tuto frašku umožnili, by se měli stydět. Je to naprostý výsměch,“ napsala na sociální síti X.
„Pravidla, která to umožňují, vytvářejí hlavně muži. Problémem je, že muži vstupují do prostorů vyhrazených ženám. Imán je biologický muž. Tečka,“ reagovala vzápětí vítězka 18 grandslamů ve dvouhře.
Česko-americká legenda se proti Chalífové vymezovala už během olympiády v Paříži, kdy se dostala do sporu s uživateli sociálních sítí, kteří ji kritizovali za její vyjadřování. Na výtku, že se snaží Alžířanku nesprávně označovat z hlediska jejího pohlaví, reagovala:
„Nikdo neříká, že Imán je trans. Nastudujte si DSD a pak se vraťte.“ Zdůraznila tím, že v tomto případě nejde o transgender identitu, ale o otázku odlišného vývoje pohlavních znaků (DSD).
Navrátilová se v podobných debatách angažuje dlouhodobě a opakovaně vystupuje proti účasti transgender sportovkyň v ženských kategoriích, jejichž ochranu považuje za zásadní pro zachování férových podmínek v ženském sportu.
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