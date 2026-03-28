„Musím být snad ninja." Cyklistická superstar prožila horor, o kterém nikdo nevěděl

Tom Pidcock po páteční páté etapě závodu Kolem Katalánska klesl ze druhé pozice v celkovém pořadí o 72 míst, přičemž skoro nikdo nevěděl, co se stalo. Důvod propadu ozřejmil sám britský cyklista s tím, že měl velké štěstí.
Pidcocka totiž 30 kilometrů před cílem etapy potkal při sjezdu pád, který nezaregistrovaly televizní kamery.
„Při sjezdu jsem pil a špatně jsem odhadl zatáčku. Přestřelil jsem to a sjel ze srázu. Byla to jedna z těch hororových nehod, které občas vidíte. Jsem rád, že jsem v pořádku,“ popisoval.
Šestadvacetiletý Brit platí ve světě cyklistiky za všestranného jezdce a mistra rychlých sjezdů. Vedle úspěchů na silnici je dvojnásobným olympijským vítězem na horském kole a také někdejším světovým šampionem v cyklokrosu.
Nyní však musel uznat, že měl štěstí.
„Měl bych se prohlásit za ninju. Mám nehodu při sjezdu v horách při rychlosti 60 km/h a vyváznu relativně v pořádku,“ konstatoval cyklista stáje Pinarello-Q36.5.
Štěstí měl i v tom, že po pádu zůstal při vědomí a mohl komunikovat se svým týmem prostřednictvím vysílačky.
„Byl jsem daleko od silnice a nikdo nevěděl, že tam jsem,“ dodal Pidcock, který se na silnici vrátil a dojel do cíle.
Jeho případ znovu otevřel v cyklistice hojně diskutované téma povinného GPS sledování jezdců. Pokud by se Pidcock vážně poranil a nemohl sám informovat tým, když jeho pád nikdo neviděl, trvalo by, než by se k němu dostala pomoc.
Podobné štěstí měl před rokem Slovák Martin Svrček, který si při pádu na závodě Milán - San Remo zlomil lopatku, klíční kost a několik žeber. Také on si byl schopný zavolat pomoc, ale tým u něj rozhodně nebyl hned.
Případ Muriel Furrerové na mistrovství světa 2024 naopak skončil tragicky. Švýcarka v 18 letech zemřela na následky pádu, přičemž vrtulník přiletěl na místo nehody až hodinu po závodě.
V závodě Kolem Katalánska vede Dán Jonas Vingegaard. Čtvrté nejstarší stále fungující etapové klání na světě o víkendu vrcholí, v neděli skončí v Barceloně.
ŽIVĚ Zelenskyj uzavřel další spojenectví v Perském zálivu. O ukrajinské protidronové experty je zájem
Ukrajina a Spojené arabské emiráty se v sobotu dohodly, že budou spolupracovat v oblasti obrany. Na předem neohlášené návštěvě této země u Perského zálivu to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V pátek Zelenskyj, který zemím Perského zálivu nabízí pomoc s ochranou proti íránským dronům, oznámil dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií.
Infekce močových cest při katetrizaci: Jak jim účinně předcházet?
Infekce močových cest (IMC), v odborné literatuře často označované jako CAUTI (Catheter-Associated Urinary Tract Infections), představují pro pacienty na intermitentní katetrizaci nejčastější zdravotní komplikaci.
Cestu do Evropy přežila jen polovina. U Kréty zachránili 26 běženců
Celkem 22 lidí, kteří vypluli z Libye, zahynulo po šesti dnech bloudění ve Středozemním moři. V pátek večer o tom informovala řecká pobřežní stráž. Přeživší uvedli, že pluli na nafukovacím člunu a že těla mrtvých házeli do moře.
„Ať je co největší!“ Trump chystá vydání pamětních medailí s vlastní podobiznou
Americký prezident Donald Trump se rozhodl oslavit 250. výročí Spojených států vydáním pamětní zlaté medaile se svojí podobiznou. Minulý týden to schválila tamní Komise výtvarných umění.
Papež kázal v Monaku o rozdílech mezi chudými a bohatými
Papež Lev XIV. přicestoval v sobotu na návštěvu Monaka. Stal se tak prvním papežem po téměř pěti staletích, který do tohoto středomořského knížectví zavítal. Hlava katolické církve chce návštěvou ukázat, že malé státy, jako je Vatikán či Monako, mohou i v době válek hrát na mezinárodním poli důležitou roli a udržovat tradiční katolické hodnoty.