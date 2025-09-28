Polským favoritům sebrali set, na medaili ale nedosáhli. Volejbalisté končí čtvrtí

Když se čeští volejbalisté potkali s mistry světa z let 2014 a 2018 Poláky na evropských šampionátech v letech 2019 a 2023, byly z toho jednoznačné porážky. Dnes to podobně vypadalo v úvodním setu, který byl vyrovnaný jen do stavu 6:6. Pak jen obtížně čelili razantním útokům zejména ze strany kubánského rodáka v polských barvách Wilfreda Leóna, který jen za tuto sadu zaznamenal deset bodů.
Když pak čeští reprezentanti špatně přihrávali podání Kamila Semeniuka, neprosazovali se proti vysokým blokům a soupeř odskočil na 13:7. Rozjetý polský válec už v této fázi utkání zastavit nedokázali, nejvýše postavený tým světového žebříčku bez problémů vyhrál úvodní dějství o sedm bodů.
Skvěle Poláci nastoupili i do druhého setu a při podání Kewina Sasaka odskočili na 6:1. Češi nepřestávali ani za nepříznivého stavu bojovat, pořád se povzbuzovali a nenápadně stahovali manko. Trenérovi Jiřímu Novákovi vyšlo střídání: na smeč poslal Martina Licka místo Jana Galabova.
Licek se hned v útoku chytil a i díky jeho bodům bylo za stavu 19:19 srovnáno. Vzápětí čeští hráči zablokovali Leóna a další střídající hráč Marek Šotola přidal eso, což znamenalo vedení 21:19. Klíčový dvoubodový náskok Česko udrželo i díky výměně, ve které nahrávač Luboš Bartůněk po špatném příjmu vyškrábl míč prakticky z palubovky a následně Lukáš Vašina jednoblokem zastavil Sasaka. Právě Vašina poté proměnil druhý setbol na 25:23.
Třetí set měl obdobný průběh. Čeští volejbalisté znovu smazali tentokrát tříbodové manko a srovnali na 20:20. Koncovka ale patřila favoritům. Dvakrát zatlačili podáním český tým do hluboké defenzivy a pak si blokem pohlídali útok univerzála Patrika Indry z vysoké nahrávky. Díky tomu znovu odskočili a set vyhráli o tři body.
Ve čtvrté sadě se Česko při Lickově podání dostalo do vedení 6:4, ale z náskoku se neradovalo dlouho. Po slabší pasáži s několika útočnými chybami Poláci odskočili na 15:10 a směřovali k bronzu. Devatenáctiletý blokař Antonín Klimeš ještě útokem a blokem snížil na 17:19 a vykřesal naději, ale Šotola pak v útoku nenašel prsty bloku a šanci na další snížení neproměnil. Finalisté posledních tří MS si už koncovku pohlídali a proměnili první mečbol, poté co zablokovali Vašinův útok.
Vašina byl dnes s 19 body nejúdernějším hráčem českého týmu. V polském dresu zářil zejména León, který zaznamenal 26 bodů.
Mistrovství světa volejbalistů v Manile:
O 3. místo:
Česko - Polsko 1:3 (-18, 23, -22, -21)
Rozhodčí: Alblúší (SAE), Sarikaya (Tur.). Čas: 101 min. Diváci: 6535.
Sestava a body Česka: Zajíček 3, Bartůněk 1, Vašina 19, Klimeš 9, Indra 11, Galabov 3, libero Moník - Šotola 4, Srb 1, Licek 7, Benda. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Polska: León 26, Sasak 11, Jakubiszak 9.
12:30 finále: Itálie - Bulharsko.