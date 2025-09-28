Ostatní sporty

Polským favoritům sebrali set, na medaili ale nedosáhli. Volejbalisté končí čtvrtí

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Čeští volejbalisté skvělé tažení světovým šampionátem na Filipínách medailí neozdobili. V souboji o bronz podlehli favorizovanému Polsku 1:3 po setech 18:25, 25:23, 22:25 a 21:25. I čtvrtá příčka je největším úspěchem českého volejbalu od roku 1970, kdy stejnou pozici obsadil tehdy ještě československý výběr. Poláci získali medaili již na čtvrtém mistrovství světa v řadě.
Utkání Česko - Polsko na volejbalovém MS 2025
Utkání Česko - Polsko na volejbalovém MS 2025 | Foto: Reuters

Když se čeští volejbalisté potkali s mistry světa z let 2014 a 2018 Poláky na evropských šampionátech v letech 2019 a 2023, byly z toho jednoznačné porážky. Dnes to podobně vypadalo v úvodním setu, který byl vyrovnaný jen do stavu 6:6. Pak jen obtížně čelili razantním útokům zejména ze strany kubánského rodáka v polských barvách Wilfreda Leóna, který jen za tuto sadu zaznamenal deset bodů.

Když pak čeští reprezentanti špatně přihrávali podání Kamila Semeniuka, neprosazovali se proti vysokým blokům a soupeř odskočil na 13:7. Rozjetý polský válec už v této fázi utkání zastavit nedokázali, nejvýše postavený tým světového žebříčku bez problémů vyhrál úvodní dějství o sedm bodů.

Skvěle Poláci nastoupili i do druhého setu a při podání Kewina Sasaka odskočili na 6:1. Češi nepřestávali ani za nepříznivého stavu bojovat, pořád se povzbuzovali a nenápadně stahovali manko. Trenérovi Jiřímu Novákovi vyšlo střídání: na smeč poslal Martina Licka místo Jana Galabova.

Licek se hned v útoku chytil a i díky jeho bodům bylo za stavu 19:19 srovnáno. Vzápětí čeští hráči zablokovali Leóna a další střídající hráč Marek Šotola přidal eso, což znamenalo vedení 21:19. Klíčový dvoubodový náskok Česko udrželo i díky výměně, ve které nahrávač Luboš Bartůněk po špatném příjmu vyškrábl míč prakticky z palubovky a následně Lukáš Vašina jednoblokem zastavil Sasaka. Právě Vašina poté proměnil druhý setbol na 25:23.

Třetí set měl obdobný průběh. Čeští volejbalisté znovu smazali tentokrát tříbodové manko a srovnali na 20:20. Koncovka ale patřila favoritům. Dvakrát zatlačili podáním český tým do hluboké defenzivy a pak si blokem pohlídali útok univerzála Patrika Indry z vysoké nahrávky. Díky tomu znovu odskočili a set vyhráli o tři body.

Ve čtvrté sadě se Česko při Lickově podání dostalo do vedení 6:4, ale z náskoku se neradovalo dlouho. Po slabší pasáži s několika útočnými chybami Poláci odskočili na 15:10 a směřovali k bronzu. Devatenáctiletý blokař Antonín Klimeš ještě útokem a blokem snížil na 17:19 a vykřesal naději, ale Šotola pak v útoku nenašel prsty bloku a šanci na další snížení neproměnil. Finalisté posledních tří MS si už koncovku pohlídali a proměnili první mečbol, poté co zablokovali Vašinův útok.

Vašina byl dnes s 19 body nejúdernějším hráčem českého týmu. V polském dresu zářil zejména León, který zaznamenal 26 bodů.

Mistrovství světa volejbalistů v Manile:

O 3. místo:

Česko - Polsko 1:3 (-18, 23, -22, -21)

Rozhodčí: Alblúší (SAE), Sarikaya (Tur.). Čas: 101 min. Diváci: 6535.

Sestava a body Česka: Zajíček 3, Bartůněk 1, Vašina 19, Klimeš 9, Indra 11, Galabov 3, libero Moník - Šotola 4, Srb 1, Licek 7, Benda. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Polska: León 26, Sasak 11, Jakubiszak 9.

12:30 finále: Itálie - Bulharsko.

 
