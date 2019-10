Špičkové ragby na obzoru. All Blacks čtyři týdny stáli, Angličané touží po odplatě

Ragbyoví fanoušci se konečně dočkají třaskavých soubojů. Až po čtyřech týdnech nabere mistrovství světa ve čtvrtfinále pořádný spád. Odpočatý Nový Zéland se třese na Iry, Angličané jdou proti Austrálii. V neděli se pokusí přiživit národní euforii Japonci.

Zatímco základními skupinami světového šampionátu ragbistů někteří favorité spíše jen propluli, po dobu pátého hracího víkendu už budou muset zapnout na maximum. Začíná vyřazovací fáze MS.

Čtvrtfinále se hraje měsíc po zahájení ragbyového svátku a rozvláčné boje ve skupinách neprověřily zdaleka všechny. Navíc do programu MS vpadl tajfun Hagibis, který zasáhl Japonsko a pořadatelé kvůli němu zrušili bez náhrady tři utkání.

Francie s Anglií nesehrály tradiční bitvu a v tomto případě zápas o první místo ve skupině. Itálie nemohla čelit Novému Zélandu v přímém utkání o postup, byť papírově by měla jen mizivou šanci. A Kanada přišla o duel s Namibií, který by rozhodl už jen o umístění mimo postupové příčky.

Rozhořčení Italové se bouřili proti rozhodnutí direktoriátu turnaje a nebyli sami, komu se zrušení zápasů nelíbilo. Zvlášť když turnaj trvá dlouhých šest týdnů a hraje se po celém území Japonska. Leckoho napadlo, že se přece utkání kvůli tajfunu mohla jen přesunout.

Jenomže s rozhodnutím pořadatelů už nikdo nehnul. Kanaďané místo zápasu s Namibií ukázali svou lidskost a tolik omílané ragbyové hodnoty v praxi, když Japoncům pomohli s úklidem oblasti zasažené tajfunem.

Kanaďané pomáhají v Japonsku s úklidem škod po tajfunu Hagibis:

1:24 Kanadští ragbisté uklízejí škody po tajfunu Hagibis. | Video: Youtube.com

Nový Zéland proti Irsku

To největší favorité a dvojnásobní úřadující mistři světa Novozélanďané se chystali na čtvrtfinále proti Irům, kteří byli před turnajem žebříčkově týmem světa číslo jedna. Nicméně i po průběhu základních skupin půjdou do zápasu proti All Blacks v roli jasných outsiderů.

Nový Zéland na úvod přesvědčivě přehrál Jižní Afriku a od té doby čtyři týdny nehrál těžké utkání. Výhry nad Kanadou a Namibií byly povinností a All Blacks zvítězili vysokými rozdíly. Zápas proti Itálii byl zrušen.

"Cítíme se fit a čerstvé nohy, především hráčů ze silné střídačky, se nám můžou hodit," řekl trenér Steve Hansen. Jeho svěřenci budou proti Irům hájit 17 zápasů dlouhou sérii neporazitelnosti na MS (pokud nepočítáme také technickou remízu ze zrušeného zápasu s Italy).

Čtvrtfinále ragbyového šampionátu: Sobota: Anglie - Austrálie (9:15), Nový Zéland - Irsko (12:15) Neděle: Wales - Francie (9:15), Japonsko - Jižní Afrika (12:15) Zápas Nového Zélandu s Iry můžete sledovat v online přenosu Aktuálně.cz. Všechna utkání vysílá ČT Sport, což platí i pro semifinále a duely o medaile.

Nový Zéland prohrál na světovém šampionátu naposled ve čtvrtfinále v roce 2007 proti Francii. Od té doby kolem sebe šíří auru strachu. Zato jeho soupeř Irsko ještě nikdy v historii MS nepostoupilo do semifinále.

Po vítězství All Blacks nad Springboks ve skupině se očekávalo, že se Irové největším favoritům ve čtvrtfinále vyhnou, avšak oni z prvního místa postoupit nezvládli. Po vítězství nad mátožnými Skoty totiž překvapivě zaváhali proti Japoncům a nepřesvědčili o své formě.

V zápase se Samoou navíc Irové přišli po vyloučení o důležitého hráče Bundeeho Akiho. Rodák z Nového Zélandu dostal červenou kartu kvůli nebezpečné skládce a zmešká nejen čtvrtfinále proti rodné zemi, ale v případě postupu Irů také další dvě utkání o medaile.

Irům a Akimu nepomohl ani právník Derek Hegarty, který přiletěl do Japonska speciálně kvůli tomu, aby irskou tříčtvrtku v případu hájil.

Anglie proti Austrálii

Zřejmě nejvyrovnanější podívanou ze všech čtvrtfinále by měl nabídnout duel mezi Anglií a Austrálií. Ostrované si ve skupině s přehledem poradili s Tongou, USA a Argentinou, ale o bitvu s Francií kvůli tajfunu přišli. Také Wallabies outsidery přehráli, nicméně padli v utkání s Walesem.

Angličané prahnou po úspěchu. Po prvním a druhém místu z let 2003 a 2007 nepostoupili ani jednou do semifinále, před čtyřmi lety na domácím MS navíc vypadli už ve skupině. Právě po porážce 13:33 od Australanů na národním londýnském stadionu v Twickenhamu.

Od té doby Anglie porazila Austrálii šestkrát ze šesti setkání. "Teď je to buď vyhrát, nebo zemřít," nechal se slyšet kouč Anglie Eddie Jones. "V horách za námi žili samurajové, jejichž souboje končili smrtí jednoho z nich. V sobotu to bude to samé," dodal s odkazem na japonské reálie.

V zápase Angličanů s Australany půjde také o střet dvou australských trenérů a bývalých spoluhráčů, zmíněného Jonese a Michaela Cheiky.

Nedělní čtvrtfinále obstarají Velšané proti Francouzům a Japonci proti Jihoafričanům. V prvním případě bude favoritem Wales, který se na MS zatím prezentoval skvělými výkony a komplexní hrou, kdežto Francouzi se dost natrápili na dvoubodová vítězství s Argentinou a Tongou.

Japonci se budou proti Springboks snažit o pokračování pohádky. Poté, co před čtyřmi lety Jižní Afriku senzačně porazili ve skupině a jen těsně jim unikl postup, se mluvilo o tom, že doma by měli mít na historicky první čtvrtfinále ještě větší šanci. Ale že vyhrají skupinu bez porážky?

Na to by sázel málokdo. Japonci zdolali Iry a v přímém boji o postup před týdnem nedali šanci Skotům. Jihoafričané určitě nebudou chtít dopustit druhou porážku od Japonců na MS v řadě, před měsícem je v přípravném utkání roznesli 41:7. Teď se však dá na stadionu v Tokiu očekávat skvělá atmosféra a obrovská podpora pro domácí Statečné květy.

Ragbyový šampionát startuje naplno a potrvá ještě dva týdny. Semifinále a zápasy o medaile se odehrají stejně jako čtvrtfinále vždy o víkendu. Finále je na programu v neděli 2. listopadu od 10 hodin dopoledne.