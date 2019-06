Vrátíme zlato, kam patří, věří hokejbalisté. Češi jdou proti slovenské dominanci

před 5 minutami

Necelé tři týdny po skončení hokejového šampionátu startuje na Slovensku mistrovství světa v hokejbalu. Za posledních deset let mají sport na pevném povrchu s oranžovým míčkem suverénně v moci Češi a Slováci. Zlaté medaile bral pokaždé někdo z nich.

V roce 2009 dobyli Češi v Plzni nejvyšší příčku po 11 letech a dokázali zlato obhájit o dva roky později v Bratislavě. Poslední tři šampionáty, které se v hokejbalu hrají každé dva roky, však ovládli Slováci a po Kanaďanech jako druzí v historii dosáhli na zlatý hattrick.

Letos se hraje od 14. do 22. června v Košicích a Češi věří, že by mohli na Slovensku po osmi letech vystoupat na nejvyšší stupínek. "Náš cíl je jednoznačný, vrátit zlato do Česka, kam patří," prohlásil v rozhovoru pro hokejbal.cz zkušený kapitán českého týmu Pavel Kubeš.

Češi sledovali slovenskou radost přímo z plochy v Kanadě v roce 2013, kde bývalým federálním partnerům podlehli ve finále. Ve Švýcarsku v roce 2015 a také před dvěma lety v Pardubicích vypadli se Slováky v semifinále a v obou případech pak v souboji o bronz zdolali Řecko.

Kubeš před odjezdem do Košic neskrýval sebevědomí. "Máme skvělou partu, síla je v chemii našeho týmu. Navíc tým hodně omladil a každá pětka hraje jiným stylem. Nechtěl bych být v kůži soupeřů," řekl.

Českou reprezentaci převzal po Drahomíru Kadlecovi, hokejovém mistru světa z Vídně 1996, trenér Jiří Mašík a na Slovensko vzal 12 nováčků.

"Nováčci to sice jsou, ale mnoho z nich má za sebou těžké zápasy. Za vybranými hráči si stojíme a věříme, že obstojí," poznamenal Mašík pro hokejbal.cz. Jeho mužstvo tvoří 22 hokejbalistů z českých soutěží a jediný krajánek, obránce Martin Kudela ze švýcarského Oberwilu.

Slováci budou doma útočit na čtvrté zlato za sebou, jejich záměrem je zároveň co nejvíce zpropagovat hokejbal mezi mladými. "Chceme tento sport zpopularizovat na středních školách. Vždyť slovenští hokejbalisté patří mezi světovou špičku," podotkl prezident svazu Jozef Stümpel.

Češi začnou proti USA, ve skupině dojde i na derby

Bývalý vynikající hokejista a světový šampion z Göteborgu 2002 vede slovenský hokejbalový svaz už šest let a čeká ho první domácí MS z pozice šéfa. "Švýcaři a Češi nasadili na minulých šampionátech laťku vysoko. Chceme se jim nejen vyrovnat, ale být lepší," prozradil.

"Upřímně nevěřím, že se to povede, ale rád bych se mýlil," komentoval slovenské přípravy Kubeš. V Pardubicích byl před dvěma lety osobně u toho, když se na semifinále Česka se Slovenskem (0:1 po nájezdech) přišlo do haly podívat rekordních 7592 diváků.

Medailové bilance na MS v hokejbalu mužů: Kanada: 5 - 3 - 2, Slovensko: 4 - 2 - 6, Česko: 3 - 5 - 3, Indie a USA: 0 - 1 - 0, Itálie: 0 - 0 - 1.

Slovensko je jedinou zemí, která získala některý z cenných kovů na každém z 12 dosavadních šampionátů od roku 1996. Nejúspěšnější je s pěti zlaty Kanada a v těsném závěsu Češi. Je pravděpodobné, že také v Košicích se v bojích o medaile potkají tato tři mužstva.

Češi rozehrají turnaj dnes od 21 hodin, kdy v košické Steel Areně, která hostila nedávné MS v hokeji, vyzvou Američany. Dále se ve skupině utkají s Velkou Británií, Finskem a v úterý v derby zápase se Slováky. Do čtvrtfinále postoupí přímo první tři celky.

Druhou skupinu tvoří Kanada, Řecko, Švýcarsko, Itálie a Haiti. Čtvrté týmy z těchto skupin budou o dvě poslední místa ve čtvrtfinále bojovat s prvními dvěma celky takzvané kvalifikační skupiny, v níž proti sobě hrají Kajmanské ostrovy, Arménie, Hong Kong, Libanon a Bermudy.

"Američané bývají neskutečně atleticky připravení a mají šikovné ruce. Ale máme oproti nim výhodu v taktické vyspělosti," uvedl k zahajovacímu duelu českého týmu Kubeš. Podle něj by měla k úspěšnému startu vést trpělivá a zodpovědná hra, nikoliv otevřená partie nahoru dolů.

Souběžně s mužským turnajem se v Košicích odehraje také sedmé MS žen. A česká ženská reprezentace má znovu nejvyšší ambice. Bude plnit roli obhájce posledního titulu z Pardubic, kde Češky vybojovaly zlaté medaile vůbec poprvé v historii.

Ženského šampionátu se účastní pět družstev, která se střetnou nejprve ve skupině. Tři nejlepší ze sestavy Česko, USA, Kanada, Slovensko a Velká Británie následně zabojují mezi sebou o finále, čtvrtý proti pátému ze skupiny si zahrají o místenku do zápasu o bronz.

Oba košické šampionáty vyvrcholí finálovými boji v sobotu 22. června. Všechna utkání lze sledovat živě na slovenském portálu HusteTv.