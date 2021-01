Šampionát, kde jde házená stranou. Hraje se navzdory kritice, vyhrál politický diktát

Mistrovství světa v házené je v plném proudu, přestože pandemie koronaviru dále zuří a mnohé osobnosti se přimlouvaly za odklad šampionátu. Šéf světové házené Hassan Moustafa si turnaj ve své domovině prosadil v původním termínu i navzdory kritice a také proto, aby Egypt posílil svou pozici na politické scéně.

Hvězdný Nor Sander Sagosen zkritizoval úroveň opatření proti koronaviru na MS v házené v Egyptě. | Foto: Reuters

Česká a americká reprezentace musely účast na šampionátu v Egyptě vzdát, týmy se jim rozpadly kvůli velkému počtu hráčů pozitivně testovaných na koronavirus.

Neodcestovat na MS se rozhodla i některá velká házenkářská jména jako Němci Patrick Wiencek s Hendrikem Pekelerem. Už v době, kdy ještě Češi netušili, že se jich turnaj týkat nebude, odřekl své zapojení Pavel Horák, zkušená reprezentační spojka.

Jednak z rodinných důvodů, jednak kvůli nelibosti z toho, že se turnaj i za současné situace koná. "Je to diktát peněz na úkor zdraví lidí," prohlásila opora národního týmu pro deník Sport.

"Rád bych viděl MS odsunuté, podobně jako se odložila olympiáda. Ale organizátoři, kteří jsou zodpovědní i za kasu mezinárodní federace, se rozhodli jinak," komentoval pro Aktuálně.cz trenér Kielu a někdejší nejlepší házenkář světa Filip Jícha.

"Snad se podaří vytvořit bublinu, jež všechny ochrání," dodal ještě.

Tato, v koronavirové době naprosto nezbytná součást pořádání velkých turnajů, soudě podle událostí prvních dnů šampionátu, v Egyptě skřípe.

"Ani nevím, jestli se tomu dá říkat bublina. Až dosud tu všechno bylo jako vtip," kritizoval na začátku turnaje Nor Sander Sagosen. "Ohromný chaos, tragikomedie. Pokud to tak půjde i dále, nedovedu si představit, že se MS dohraje," doplnil jeho krajan a bývalý brankář Ole Erevik.

Ten působí v Egyptě coby žurnalista, expert norské televize. Stěžoval si především na ledabylost místních při dodržování opatření. "V hotelu je až příliš mnoho lidí, neustále se porušují pravidla," všiml si.

To zní na světovém šampionátu, kterého se poprvé účastní 32 mužstev namísto dřívějších 24, velmi rizikově. Ostatně nákaza pronikla do týmů Dánska, Slovinska či Brazílie.

Obrovské trable měli Kapverďané. Africký nováček nedokázal na nedělní utkání proti Německu poskládat deset zdravých hráčů a zápas byl kontumován ve prospěch Němců. V pondělí pak Afričané oznámili, že z turnaje odstupují.

MS by mělo trvat do konce ledna, jenomže pokud se nákaza rozšíří ve velkém i do dalších kabin, bude ještě turnaj regulérní?

Zdá se, jako by si Egypťané ukousli až příliš velké sousto. Přitom ještě pár týdnů před mistrovstvím plánovali hrát s fanoušky v halách. Chtěli pustit alespoň dvacet nebo třicet procent celkové kapacity a upustili od toho až po společném dopisu kapitánů evropských týmů, kteří byli proti.

Proč se v Egyptě hraje za každou cenu zrovna teď? MS ve své domovině si vysnil Hassan Moustafa, od roku 2000 prezident Světové házenkářské federace. Šestasedmdesátiletý muž, který přestál mnoho kontroverzí a který čelí srovnáním s bývalým fotbalovým mocipánem Seppem Blatterem.

A také muž, který sám po sobě pojmenoval arénu v Gíze. Sportovní hala doktora Hassana Moustafy, tak zní nově název jednoho z dějišť MS. Není divu, že Moustafa od začátku turnaje jakékoliv komplikace zatvrzele odmítá a mluví o tom, jak je v Egyptě všechno růžové.

Globální akce je velmi důležitá pro celou zemi. Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí chce podle Jamese Dorseyho z webu Modern Diplomacy i prostřednictvím turnaje dosáhnout zlepšení vztahů na poli diplomacie.

Jako důležitý logistický bod šampionátu byl v Káhiře otevřen katarský hotel, do Egypta přicestoval i katarský ministr financí, vůbec jako první úředník malé země z Arabského poloostrova od roku 2017.

Egypt byl jednou ze zemí, které před čtyřmi lety s Katarem přerušily jakékoliv diplomatické vazby. Zkraje letošního roku ovšem blokáda skončila a Egypt začal ihned pracovat na posílení svých vlivů.

Hladkým uspořádáním MS chtěl bývalý generál Sísí podle Dorseyho vyslat pozitivní vzkaz rovněž do Spojených států. Nastupující americký prezident Joe Biden sliboval v rámci zahraniční politiky klást mnohem větší důraz na dodržování lidských práv.

A to by mělo platit i pro egyptský autoritářský režim Sísího, o němž naopak Donald Trump mluvil jako o svém "oblíbeném diktátorovi".

Přes veškerou Sísího snahu o umlčení protivládních hlasů se z Egypta šíří informace o protestech zdravotníků, kteří nemají dostatečný přístup k ochranným prostředkům v boji proti koronaviru a čísla nemocných v jejich řadách rostou. Prezident Sísí reagoval na nevoli zatýkáním.

Ne, házenou se skutečné problémy egyptského režimu zakrýt nedaří, ač Egypťané na palubovce zatím válí. Porazili Chile (35:29) i náhradníka za Česko, Severní Makedonii (38:19), a o prvenství ve skupině se utkají se Švédskem. Podle bookmakerů budou i v tomto souboji favoritem.

Světová házená teď čelí podobné vlně kritiky jako před šesti lety během MS v Kataru. Katařané slátali národní mužstvo z evropských "žoldáků" a senzačně, ovšem také se značnou podporou rozhodčích, dokráčeli až do finále. Atmosféru v hale v zemi s téměř nulovou házenkářskou tradicí tvořili na šampionátu v roce 2015 zaplacení fanoušci ze Španělska.

Svět mluvil o ostudě, zato Moustafa hodnotil šampionát jako úspěšný. Tehdy se zase jednou ukázalo, že ani na MS v házené nemusí jít v první řadě o samotný sport. Stejně jako letos v Egyptě.