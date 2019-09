Podle papírových předpokladů mělo tohle utkání pouze určit, který tým půjde do čtvrtfinále z prvního a který ze druhého místa. K radosti českých fanoušků tomu ale tak není a do minulého utkání neporažení Brazilci teď musí skolit favorita. Mohlo by se zdát, že Američanům, kteří už mají postup jistý, by mohla chybět motivace, ale opak je pravdou. Pokud by totiž s Brazílií prohráli, tak by do čtvrtfinále šli z méně výhodného druhého místa, což určitě nechtějí. Ve čtvrtfinále na lépe postaveného z české skupiny čeká poražený duelu Francie - Austrálie, na druhého ze skupiny K vítěz australské skupiny.