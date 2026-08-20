Mrazivý příběh romského šampiona vtáhl Slováky. Po úžasném restartu je zase ve vězení

Z velkého šampiona se stal alkoholik a bezdomovec. Zdálo se, že pětinásobný mistr Evropy v kulturistice Adam Cibuľa dožije na ulici. Po šedesátce však život úplně překopal, prošel proměnou, kterou sledovalo celé Slovensko, a vrátil se dokonce ke sportu. Jenže pak skončil už poněkolikáté za mřížemi.
„Je to k smíchu, je to hanba. Tohle je banánová republika,“ řekl webu sport24.sk trenér Dušan Ďubek, který kulturistovi romského původu ze životního dna pomohl.
Cibuľův příběh má od začátku filmové rozměry.
Ke kulturistice se dostal náhodou, když se v jeho rodné Hnúšti poblíž Rimavské Soboty konalo mistrovství Slovenska. Cibuľa „měl větší ruce než všichni ti, kteří tam závodili“, a tak ho organizátoři oslovili.
Bleskově pak rozjel kariéru, během které se pětkrát stal mistrem Evropy a získal i dva světové bronzy. Zároveň ale především kvůli nadměrnému pití sekal jeden malér za druhým.
Tragikomicky působí třeba příhoda z roku 1996, kdy nezvládl odcestovat na mistrovství světa do Jordánska. Když vyrazil z domu, potkal kamarády a skončili v nádražním bufetu. Cibuľa nedošel ani na autobus do Bratislavy.
Další podobná životní rozhodnutí přivedla kulturistického šampiona nejdříve do nuzné chatrče v romské osadě a později na ulici.
Trofeje prodal v zastavárně, nevyšla mu ani první snaha o návrat ke sportu. Několikrát seděl Cibuľa za mřížemi.
„Stále vím, že bych se dokázal vrátit na správnou kolej. Jen potřebuju pomoc, sám to nedokážu,“ říkal přesto před dvěma lety, kdy slovenská média připomínala jeho příběh při příležitosti 60. narozenin.
A skutečně ještě přišla další životní šance.
Zmíněný trenér Ďubek zorganizoval pomoc prostřednictvím známého slovenského televizního pořadu V sedmém nebi.
„Tady se nedá žít. Měl jsem pocit, jako bychom natáčeli nějaký thriller,“ hodnotil moderátor Vilo Rozboril, když vloni navštívil Cibuľu v polorozpadlé budově u autobusové stanice v Hnúšti.
Nicméně tento impulz zafungoval a Cibuľa postupně svůj život urovnal. Pomohl mu mimo jiné český MMA fighter Karlos Vémola.
Slovák dokázal seknout s alkoholem, dostal střechu nad hlavou, nový chrup a také prostředky k tomu, aby začal znovu trénovat.
Cibuľa se toho chytil s obrovskou vervou a pohádkový restart zakončil letos v květnu představením na mistrovství Evropy v kulturistice v kategorii Masters nad 60 let. Obsadil páté místo.
Jenomže prakticky hned z pódia šel do vězení. Byl odsouzen na půl roku za výtržnictví a ublížení na zdraví. Trenéra Ďubka naštvalo, že se situace dala řešit mírnějším trestem.
„Je to pozůstatek Adamova života na ulici. Bezdomovci se porvali někde na stanici, Adam dal jednomu z nich takříkajíc ‚přes hubu‘ a rozbil mu ret. Stalo se to v roce 2024, potom se to vyšetřovalo,“ popisoval Ďubek.
„Adam je úplně neškodný člověk. Nechtějí soudit ‚velké ryby‘, tak se potřebují odbývat na těchto malých. Odsoudit člověka v 61 letech do vězení za takovou hloupost, to je brutál,“ přidal.
Webu sport24.sk prozradil, že Cibuľa snáší další pobyt ve vězení velmi těžce. Nicméně už koncem srpna by se měl na podmínečné propuštění dostat ven.
V říjnu by pak Ďubek s Cibuľou chtěli stihnout světový šampionát.
„Ve vězení cvičí, lékař mu předepsal mléčnou stravu, dostává tvaroh i mléko. Je to lepší než nic,“ poznamenal trenér.
„Svaly mají paměť. Dlouhodobě trénoval, to všechno se mu vrátí. Počítám s tím, že v polovině září se půjdeme ukázat na reprezentační sraz a tam se rozhodne, zda je Adam připravený na mistrovství světa,“ doplnil Ďubek.
ŽIVĚ Kdo pomůže Íránu, tvrdě narazí. Trump vyhlásil Teheránu ekonomickou válku
Americký prezident Donald Trump ve středu večer (v noci na čtvrtek SELČ) na své sociální síti vyhlásil „ekonomickou válku“ Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoli pomáhaly. Podle agentury AFP se tak šéf Bílého domu snaží stupňovat tlak na Írán bezmála šest měsíců od zahájení vleklého konfliktu.
Byl posedlý Hitlerem, zabil sedm lidí. Jeho identitu odhalili po 56 letech
Německá prokuratura identifikovala podezřelého z antisemitského útoku, který se stal v roce 1970 v Mnichově a při kterém zahynulo sedm lidí. Útočník patřil ke krajní pravici a tehdy mu bylo 25 let, zemřel v roce 2020. Informovala o tom ve čtvrtek agentura AFP.
Stanice metra A Flora zůstane uzavřená do konce února, o tři měsíce déle než původně
Stanice metra A Flora bude uzavřena oproti předpokladům o tři měsíce déle. Cestujícím bude zpřístupněna až koncem února příštího roku namísto začátku letošního prosince. Důvodem je větší než předpokládaný rozsah nutných prací na stropní desce stanice. ČTK to ve čtvrtek v tiskové zprávě sdělil mluvčí dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík.
Video: Rumunská stíhačka zničila dron u ložiska zemního plynu v Černém moři
Rumunský stíhací letoun F-16 ve čtvrtek zničil námořní bezposádkové plavidlo, které se nacházelo několik set metrů od rumunského projektu na těžbu zemního plynu Neptun Deep v Černém moři. Na facebooku to uvedl ministr obrany Radu Mirutsa, podle něhož Ukrajina uvedla, že námořní dron nebyl její.
„Zaplaťte daň z hodnotné zásilky“. Celní správa varuje před podvodnými e-maily
Celní správa varuje před falešnými e-maily s podvodnými přílohami, které se snaží vylákat od lidí peníze. Podvodníci v nich zneužívají jméno Celní správy ČR i jméno ředitele Celního úřadu pro Středočeský kraj, uvedla ve čtvrtek celní správa na síti X, kde podvodný e-mail i zveřejnila.