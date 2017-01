MOV odebral olympijské zlato z Pekingu třem čínským vzpěračkám

před 1 hodinou

Čínské vzpěračky byly potrestány za nález zakázané látky GHRP-2, která napomáhá růstu svalů.

Lausanne - Mezinárodní olympijský výbor diskvalifikoval z her v Pekingu 2008 trojici domácích olympijských vítězek ve vzpírání Cchao Lej (váha do 75 kg), Liou Čchun-chung (do 69 kg) a Čchen Sie-sia (do 48 kg). Odebrání zlatých medailí je důsledkem loňských pozitivních výsledků dopingových testů při zpětných analýzách vzorků. Ze stejného důvodu přišla o bronzovou medaili z her v Pekingu také běloruská koulařka Naděžda Ostapčuková.

Čínské vzpěračky byly potrestány za nález zakázané látky GHRP-2, která napomáhá růstu svalů. Liou Čchun-chung měla navíc v těle také stopy sibutraminu, přípravku na hubnutí.

Ostapčuková už dříve přišla o nejcennější olympijskou medaili z her v Londýně 2012. Tam tehdy soutěž vyhrála, ale krátce po skončení olympiády byla usvědčena z užití anabolického steroidu metenolonu. Zlato připadlo Novozélanďance Valerii Adamsové, jež tím obhájila titul z Pekingu. Tentokrát byla Ostapčuková potrestána za nález turinabolu a tamoxifenu.

Vedle čtyř pekingských medailistek MOV nově diskvalifikoval také čtvrtou ženu z kladivářské soutěže Darju Pčelnikovou rovněž z Běloruska, turecká vzpěračka Sibel Simseková přišla o čtvrté místo z londýnské olympiády. Obě byly přitom čekatelkami na bronz kvůli dříve prokázanému dopingu soupeřek.

Z londýnských výsledků byli vyškrtnuti také další vzpěrači Intigam Zajrov (6.) z Ázerbájdžánu a Norajr Vardanjan (11.) z Arménie.

autor: ČTK | před 1 hodinou

