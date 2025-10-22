Ostatní sporty

Izraelcům vstup zakázán. Indonésie neudělila víza, MOV jí nepřidělí olympiády

Aktualizováno před 2 hodinami
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) uvalil na Indonésii sankce za to, že neumožnila izraelské výpravě účast na probíhajícím mistrovství světa ve sportovní gymnastice.
Na istroství světa ve sportovní gymnastice v Indonésii nemohl nastoupit ani olympijský šampion Artem Dolgopjat
Na istroství světa ve sportovní gymnastice v Indonésii nemohl nastoupit ani olympijský šampion Artem Dolgopjat | Foto: Reuters

Zástupci MOV dnes v prohlášení uvedli, že jsou zastavena veškerá jednání s Indonésií o možném pořádání olympijských her, olympijských her mládeže či konferencí.

MOV také doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby neudělovaly Indonésii pořadatelství svých akcí. Sankce mají být zrušeny teprve tehdy, až vláda převážně muslimské země poskytne garance, že do země pustí všechny účastníky bez ohledu na národnost.

Mezinárodní olympijský výbor také uvedl, že aby zamezil v budoucnu podobným situacím, upraví pravidla pro pořádání olympijských kvalifikačních soutěží. Příslušné sportovní federace na nich budou muset garantovat přístup do země všem sportovcům.

Na mistrovství světa v Jakartě měla startovat šestičlenná izraelská výprava v čele s olympijským vítězem z Tokia a světovým šampionem na prostných Artemem Dolgopjatem.

Indonésie však týmu ze země, s níž nemá formální diplomatické styky, s odkazem na izraelský postup v Pásmu Gazy neudělila víza. Izrael se neúspěšně odvolal k Arbitrážnímu soudu pro sport. Do věci se vložil i MOV, ale krátce před začátkem MS uvedl, že jeho snaha byla bezvýsledná.

 
