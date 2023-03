MOV doporučil návrat sportovců z Ruska a Běloruska, o OH rozhodne později

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby umožnily návrat neutrálních ruských a běloruských sportovců do soutěží.

Ruští sportovci na OH. | Foto: Reuters

Na tiskové konferenci po dnešním jednání výkonné rady MOV to uvedl prezident MOV Thomas Bach. Ve všech sportech by měly být respektovány jasně dané podmínky pro neutralitu. Návrat by se neměl týkat sportovců, kteří jsou příslušníky armády nebo domácích bezpečnostních složek, ani aktivních podporovatelů války na Ukrajině.

Striktně by se měla při mezinárodních soutěží v případě sportovců z těchto zemí dodržovat absence národních symbolů, hymny a národních barev. MOV zatím nerozhodl, zda povolí účast sportovců z Ruska a Běloruska na olympijských hrách 2024 v Paříži a zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

