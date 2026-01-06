Přeskočit na obsah
Benative
6. 1. Kašpar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Motorismus

Životní výsledek českého jezdce. Prokop se na Dakaru blýskl druhým místem

ČTK

Automobilový jezdec Martin Prokop se blýskl ve 3. etapě Rallye Dakar druhým místem a po životním výsledku je druhý i celkově.

Martin Prokop na trase Rallye Dakar 2026
Martin Prokop na trase Rallye Dakar 2026Foto: MP-Sports
Reklama

Novým lídrem kategorie je dnes nejrychlejší Američan Mitch Guthrie, na něhož Prokop v průněžném hodnocení ztrácí jen 26 sekund.

Dosavadním maximem českého závodníka bylo 3. místo, které obsadil i v letošní 1. etapě. Před dneškem byl Prokop průběžně dvanáctý.

Účastníci 48. ročníku slavné soutěže dnes absolvovali 421 km dlouhou rychlostní zkoušku se startem i cílem v Úle.

Prokop do ní odstartoval až jako dvaadvacátý, byl ale výrazně rychlejší než řada favoritů v čele s pětinásobným vítěze Násirem Attíjou z Kataru. Ten klesl z prvního na 10. místo průběžné klasifikace.

Reklama
Reklama

Své postavení vylepšil i motocyklista Martin Michek: zajel dvanáctý čas a na 12. místo se posunul i průběžně.

I nadále vede obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie. Nejrychlejší byl Španěl Tosha Schareina, na něhož Michek ztratil 20 minut.

K posunu pomohlo nejlepšímu českému motorkáři odstoupení Slováka Štefana Svitka a pád Tobiase Ebstera z Rakouska.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem

ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci

Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.

vezeni, zena
vezeni, zena
vezeni, zena

Část těla v domě, zbytek v řece. Policie šetří vraždu, obviněný je v nemocnici

Policie podezírá z vraždy ženy na Strakonicku muže středního věku. Má ale nespecifikované zdravotní problémy a je v nemocnici. Kriminalisté kvůli tomu zatím nemohou uvádět motiv ani průběh vraždy, kdy útočník oddělil část ženina těla. Policie to dnes uvedla na webu. Část těla našli kriminalisté v sobotu v objektu, kde se vražda stala, zbylou část vypátrali v neděli v nedaleké řece Blanici.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama