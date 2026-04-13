Vzhůru na stupně vítězů. Brněnská „Lamba“ si dojela pro historický úspěch

Podívejte se, jak Lamborghini posádky Bronislav Formánek – Anthony Pretorius bojovala ve Francii o vítězství v závodě Lamborghini Super Trofeo Europe
Tým Mičánek slaví nejlepší výsledek v historii. Na francouzském okruhu Paul Ricard ovládl svoji kategorii Pro AM a v absolutním pořadí byla jeho posádka druhá.
Tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra zažil na okruhu Paul Ricard víkend, na který bude ještě dlouho vzpomínat.
V úvodním podniku seriálu Lamborghini Super Trofeo Europe totiž posádka Bronislav Formánek – Anthony Pretorius nejen dvakrát ovládla kategorii Pro-AM, ale zároveň přidala i druhé místo v absolutním pořadí.
Jde o historicky nejlepší výsledek českého týmu v tomto prestižním šampionátu.
Základ úspěchu položil už sobotní program. Formánek se v konkurenci profesionálních pilotů držel velmi solidně a předal vůz na čtvrtém místě ve třídě Pro-AM.
Jihoafričan Pretorius, nový muž v barvách Mičánkovy stáje, pak předvedl agresivní, ale zároveň kontrolovanou stíhací jízdu. Přibližně deset minut před cílem se dotáhl na vedoucí skupinu a v závěru dokázal využít každé příležitosti.
„Soupeř mě při předjíždění zkusil vytlačit z trati, nedalo se s tím už moc dělat, pneumatiky byly na konci závodu už hodně přehřáté,“ popisoval klíčový moment Pretorius.
I přes lehký kontakt se ale dokázal dostat do čela a vítězství v kategorii Pro-AM už nepustil. Cílem projel jako vítěz své třídy a šestý absolutně, po následné penalizaci soupeře se posunul na pátou příčku.
Ještě výraznější stopu tým zanechal v nedělním závodě. Pretorius tentokrát startoval z pole position, kterou vybojoval už v ranní kvalifikaci. Po startu si první místo dokázal pohlídat a rychle se usadil na špici.
Poté se sice propadl na druhou pozici za Simona Iaquinta z kategorie Pro, ten ale nebyl přímým soupeřem v boji o body.
„Po startu jsem měl trochu problém dostat přední pneumatiky na správnou teplotu, od poloviny stintu už to ale bylo dobré,“ vysvětloval Pretorius. Klíčové bylo, že si po celou dobu držel bezpečný náskok na hlavní konkurenty ve třídě Pro-AM.
Formánek pak přebíral vůz ve chvíli, kdy se závod začal lámat. Po výjezdu z boxů se dostal do dramatické situace, když jeden ze soupeřů chyboval a roztočil se přímo před ním.
„Jen těsně se mi podařilo vyhnout a ztratil jsem kvůli tomu kontakt s prvním místem v absolutním pořadí. Nechtěl jsem ale jet přes hranu a ohrozit nás v boji o vítězství v Pro-AM,“ vysvětloval jezdec.
Právě jeho klidný a takticky vyspělý výkon nakonec rozhodl. Druhou příčku absolutně už proti profesionálním posádkám udržel a společně s Pretoriem mohl slavit výsledek, který tým Mičánek posouvá na novou úroveň.
„Je to výsledek spousty okolností. Anthony získal pole position, tým odvedl skvělou práci, auto fungovalo a neudělali jsme chybu v boxech,“ shrnul Formánek. Nadšení neskrýval ani manažer Jiří Mičánek.
„Z pohledu našich cílů pro sezonu jsou klíčové body za dvě první místa v Pro-AM. Druhé místo absolutně je pro nás skvělý bonus,“ uvedl.
Seriál bude pokračovat druhý květnový víkend v Imole, kam tým míří s vysokými ambicemi.
„Nemůžeme očekávat nic jiného než vítězství. Budeme pod tlakem, ale věřím, že jsme schopní tyto výsledky zopakovat,“ dodal sebevědomě Pretorius.