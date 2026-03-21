Všude kolem bláto. Salačovi a spol. zachraňovali závody, pomáhali i brazilští vězni

Motocyklová Velká cena Brazílie se topí v problémech. Po záplavách pomáhali s úklidem okruhu v Goiânii dokonce i vězni.
Nejlepší světoví motocykloví závodníci se po více než dvaceti letech vrací do Brazílie, ale místo velkolepého návratu řeší organizátoři krizový scénář. Okruh v Goiânii zasáhly silné deště, které proměnily trať v bahnité pole a ohrozily samotné konání závodu.
Víkendový závod na okruhu nesoucím jméno legendárního Ayrtona Senny měl být oslavou návratu světového šampionátu. Místo toho se řešila otázka, zda se bude závodit v aspoň trochu důstojných podmínkách.
Po prudkých lijácích zůstala trať pokrytá bahnem, špínou a vodou. Jezdci už při prvním seznámení s tratí upozorňovali, že asfalt je „extrémně špinavý“ a jízda na něm nepředvídatelná. „Bude to hodně těžké,“ nese se paddockem s tím, že klíčovým problémem je právě odstranění nečistot z povrchu.
Organizátoři proto sáhli k neobvyklému řešení. Do práce nasadili i zhruba třicítku vězňů z okolních káznic, kteří pomáhají s úklidem a údržbou tratě. Stalo se tak v rámci programu reintegrace, ale v kontextu klání světové elity působí tahle pomoc jako nouzový krok.
Na okruhu se tak vedle techniků a dobrovolníků pohybovali lidé v trestním režimu, kteří se snažili dostat trať do stavu, v němž bude možné bezpečně závodit. Obavy panují hlavně z toho, že se nečistoty budou vracet zpět na ideální stopu a vytvoří kluzké, téměř slizké úseky.
Situaci komplikuje i fakt, že jde o nově upravený okruh, který většina jezdců vůbec nezná. V kombinaci s extrémním počasím tak vzniká výbušná směs. Promotéři šampionátu přitom počítají s tím, že právě Brazílie bude důležitým trhem pro další růst šampionátu.
Zatím to ale vypadá spíš jako test odolnosti než sportovní svátek. Organizátoři bojují s časem, počasím i podmínkami, které mají k ideálu daleko.
