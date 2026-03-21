21. 3. Radek
Všude kolem bláto. Salačovi a spol. zachraňovali závody, pomáhali i brazilští vězni

Radek Vičík

Motocyklová Velká cena Brazílie se topí v problémech. Po záplavách pomáhali s úklidem okruhu v Goiânii dokonce i vězni.

Okruh Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna
Nejlepší světoví motocykloví závodníci se po více než dvaceti letech vrací do Brazílie, ale místo velkolepého návratu řeší organizátoři krizový scénář. Okruh v Goiânii zasáhly silné deště, které proměnily trať v bahnité pole a ohrozily samotné konání závodu.

Víkendový závod na okruhu nesoucím jméno legendárního Ayrtona Senny měl být oslavou návratu světového šampionátu. Místo toho se řešila otázka, zda se bude závodit v aspoň trochu důstojných podmínkách.

Po prudkých lijácích zůstala trať pokrytá bahnem, špínou a vodou. Jezdci už při prvním seznámení s tratí upozorňovali, že asfalt je „extrémně špinavý“ a jízda na něm nepředvídatelná. „Bude to hodně těžké,“ nese se paddockem s tím, že klíčovým problémem je právě odstranění nečistot z povrchu.

Organizátoři proto sáhli k neobvyklému řešení. Do práce nasadili i zhruba třicítku vězňů z okolních káznic, kteří pomáhají s úklidem a údržbou tratě. Stalo se tak v rámci programu reintegrace, ale v kontextu klání světové elity působí tahle pomoc jako nouzový krok.

Na okruhu se tak vedle techniků a dobrovolníků pohybovali lidé v trestním režimu, kteří se snažili dostat trať do stavu, v němž bude možné bezpečně závodit. Obavy panují hlavně z toho, že se nečistoty budou vracet zpět na ideální stopu a vytvoří kluzké, téměř slizké úseky.

Situaci komplikuje i fakt, že jde o nově upravený okruh, který většina jezdců vůbec nezná. V kombinaci s extrémním počasím tak vzniká výbušná směs. Promotéři šampionátu přitom počítají s tím, že právě Brazílie bude důležitým trhem pro další růst šampionátu.

Zatím to ale vypadá spíš jako test odolnosti než sportovní svátek. Organizátoři bojují s časem, počasím i podmínkami, které mají k ideálu daleko.

Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Blížíme se dosažení svých cílů v Íránu, napsal Trump. Zvažuje utlumení operací

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů a zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou, dodal Trump s tím, že USA přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.

