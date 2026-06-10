Video: Mičánek vzdal hold otci. Takhle vypadá práce pilota na slavném kopci

Jiří Mičánek mladší vzdal ve Šternberku poctu svému otci speciální helmou. Premiéra v mistrovství Evropy navíc přinesla skvělý výsledek.
Když Jiří Mičánek mladší přijel na letošní Ecce Homo ve Šternberku, nešlo jen o další závodní víkend. Legendární trať totiž pro jeho rodinu znamená mnohem víc než jen jednu zastávku v kalendáři.
Právě zde sbíral před desítkami let své úspěchy jeho otec Jiří Mičánek starší, jedna z výrazných osobností českých závodů do vrchu.
Syn se proto rozhodl, že svůj první start v mistrovství Evropy pojme i jako osobní poctu. Na hlavu si nasadil speciální helmu ve stejném designu, jaký používal jeho otec během své závodní kariéry.
Pro fanoušky, kteří si pamatují zlaté časy českého vrchařského sportu, šlo o detail, který nešlo přehlédnout.
„Celý víkend za mnou chodili lidé, kteří tátovi fandili už před třiceti lety. Bylo krásné slyšet jejich vzpomínky. Právě proto jsem chtěl jet s helmou v jeho barvách,“ popsal Jiří Mičánek mladší atmosféru ve Šternberku.
Jméno Mičánek je s Ecce Homo spojeno už několik desetiletí. Jiří Mičánek starší zde závodil od sedmdesátých let a patřil mezi respektované domácí jezdce.
Když se letos objevil v paddocku společně se synem, mnozí návštěvníci si připomněli dobu, kdy jeho vozy pravidelně patřily k ozdobám slavného závodu.
Emotivní rodinný příběh ale nebyl jediným důvodem k radosti. Mičánek mladší totiž dokázal, že na evropské scéně není jen do počtu.
S Lamborghini Huracán ST EVO2 zajel sérii velmi rychlých jízd. Výsledkem bylo druhé místo ve skupině 2, když nestačil pouze na Rakušana Kevina Raitha. V absolutním pořadí obsadil šestnáctou příčku, což představuje velmi cenný výsledek při evropské premiéře.
„Do závodu jsem šel s tím, že se chci především učit a sbírat zkušenosti. O to větší radost mám z výsledku. Konkurence byla obrovská a každá chyba se tady trestá,“ hodnotil Mičánek svůj výkon.