Velká cena Monaka je jeden velký bizár, ale formule 1 bez ní nemůže žít

V ulicích přístavního knížectví jako by se zastavil čas, ale právě proto Monako přežívá všechny moderní trendy i revoluce.
Komentář - Kdyby někdo dnes přišel za vedením formule 1 s nápadem uspořádat závod na úzkých městských ulicích, kde se téměř nedá předjíždět, kde sebemenší chyba znamená kontakt se svodidly a kde vítěze často určí sobotní kvalifikace, pravděpodobně by ho vyhodili z kanceláře.
Jenže Monako není obyčejný závod. Monako je Monako.
A právě proto si formule 1 tenhle nádherný nesmysl drží zuby nehty.
Je to zvláštní paradox. Moderní formule 1 investuje stovky milionů dolarů do toho, aby nabídla fanouškům co nejlepší podívanou. Neustále mění pravidla, experimentuje s pneumatikami, sprinty i technickými předpisy. Pak ale přijede do Monte Carla a najednou se jako by zastavil čas někde v sedmdesátých letech.
Současné vozy jsou příliš velké, příliš široké a příliš rychlé. Na většině tratí to nevadí. V Monaku ano.
Tam se závod často mění v procesí. Vláček dvaadvaceti monopostů jezdí osmdesát kol za sebou a všichni čekají, jestli někdo neudělá chybu nebo nevyjede safety car. Předjížděcí manévr bývá vzácnější než parkovací místo před kasinem.
Není divu, že i samotní jezdci bývají rozpolcení. Max Verstappen před časem poznamenal, že nedělní závod připomíná spíš hru Mario Kart než vrchol motorsportu.
Přesto jedním dechem přiznal, že kvalifikace v Monaku patří k nejlepším zážitkům, které může pilot formule 1 zažít.
A právě v tom je celé kouzlo.
Sobotní odpoledne v Monaku je stále něco mimořádného. Pilot letí mezi svodidly rychlostí přes 250 kilometrů za hodinu, od bariér ho dělí centimetry a jediná chyba znamená konec. Když tam jezdec zajede perfektní kolo, je to čisté závodnické umění.
Jenže pak přijde neděle.
A s ní všechny problémy, které se formule 1 snaží roky řešit.
Předjíždění je téměř nemožné. Strategie bývají předvídatelné. A když už se něco stane, často nastupuje další monacká specialita – rozhodnutí sportovních komisařů, kterým občas nerozumí ani samotní aktéři.
Některé tresty v posledních letech vyvolaly více otázek než odpovědí. V prostředí, kde každý centimetr znamená rozdíl mezi normálním průjezdem a havárií, se navíc velmi těžko posuzuje, kdo ještě závodil tvrdě a kdo už překročil hranici.
Nedělní Grand Prix přidala další kapitolu do dlouhé knihy monackých absurdit. Závod musel být přerušen červenými vlajkami kvůli poškozenému asfaltu.
Ano, formule 1 v roce 2026 zastavila závod proto, že se začal rozpadat povrch tratě. V jiném sportu by to byla ostuda. V Monaku to působilo skoro symbolicky.
Stejně bizarní je i samotná atmosféra. Zatímco jinde se mluví hlavně o závodění, v Monaku se řeší, kdo přijel na jachtě, kdo se objevil v paddocku a která celebrita se vyfotila s kterým jezdcem.
Letos se více než o některých soubojích na trati debatovalo o přítomnosti Kim Kardashianové.
A přesto všechno si představte kalendář formule 1 bez Monaka.
Bez tunelu. Bez kasina. Bez jachet nacpaných v přístavu. Bez záběrů na auta prolétající kolem bazénu. Bez příběhů Ayrtona Senny, Grahama Hilla nebo Michaela Schumachera.
Najednou by něco chybělo.
Monako totiž není jen závod. Je to součást identity formule 1. Živý skanzen, který připomíná dobu, kdy byli závodníci spíše dobrodruhy než korporátními zaměstnanci. Trať, která neodpovídá požadavkům moderního motorsportu, ale dokonale odpovídá jeho historii.
Ano, je to závod, kde se často nepředjíždí. Ano, občas přicházejí nepochopitelná rozhodnutí. Ano, někdy se dokonce začne rozpadat asfalt.
Jenže formule 1 není pouze o sportovní logice. Je také o emocích, tradicích a legendách.
A právě proto si může dovolit luxus jménem Monako.
Možná je to ten nejméně racionální podnik v celém kalendáři. Ale také jeden z mála, bez kterého by mistrovství světa nebylo úplné.