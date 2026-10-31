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Sport

V Mexiku se chystají fanfáry pro Antonelliho. Kvalifikaci ale vyhrál Hamilton

ČTK
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Kvalifikaci na Velkou cenou Mexika F1 vyhrál Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Druhý byl George Russell z Mercedesu, třetí skončil Charles Leclerc. Až pátý čas měl lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli, ten se ale v pořadí posune o příčku výše kvůli trestu Maxe Verstappena.

Mexico City Grand Prix
Lewis HamiltonFoto: REUTERS – Raquel Cunha
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Dvacetiletý jezdec Mercedesu může v Mexiku získat čtyři závody před koncem sezony premiérový titul a stát se nejmladším světovým šampionem F1 v historii.

Rodákovi z Boloni, který vede šampionát o 123 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem a o 124 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari, stačí, aby získal v nedělní Grand Prix dva body. Bude mu ale také stačit, když Russell ani Hamilton nezvítězí.

Aktualizujeme

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Mexika, závod mistrovství světa vozů formule 1:

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1. Hamilton (Brit./Ferrari) 1:16,514, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,009, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,119, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,178, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,193, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,310.

Pozn.: Verstappen klesne na startu kvůli trestu za kolizi s Liamem Lawsonem z druhého tréninku o jednu příčku.

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