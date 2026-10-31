V Mexiku se chystají fanfáry pro Antonelliho. Kvalifikaci ale vyhrál Hamilton

Kvalifikaci na Velkou cenou Mexika F1 vyhrál Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Druhý byl George Russell z Mercedesu, třetí skončil Charles Leclerc. Až pátý čas měl lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli, ten se ale v pořadí posune o příčku výše kvůli trestu Maxe Verstappena.
Dvacetiletý jezdec Mercedesu může v Mexiku získat čtyři závody před koncem sezony premiérový titul a stát se nejmladším světovým šampionem F1 v historii.
Rodákovi z Boloni, který vede šampionát o 123 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem a o 124 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari, stačí, aby získal v nedělní Grand Prix dva body. Bude mu ale také stačit, když Russell ani Hamilton nezvítězí.
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Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Mexika, závod mistrovství světa vozů formule 1:
1. Hamilton (Brit./Ferrari) 1:16,514, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,009, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,119, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,178, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,193, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,310.
Pozn.: Verstappen klesne na startu kvůli trestu za kolizi s Liamem Lawsonem z druhého tréninku o jednu příčku.
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