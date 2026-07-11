Tragédie v Brně. Při havárii po startu zahynuli dva motocykloví závodníci

Na Masarykově okruhu v Brně dnes zemřeli dva jezdci po nehodě při závodu silničních motocyklů v rámci seriálu Alpe Adria Championship.
Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Informoval o tom ředitel komunikace okruhu Petr Boháč a policejní mluvčí Andrea Cejnková.
"Během sobotního programu Alpe Adria International Motorcycle Championship došlo při startu jednoho ze závodů k vážné nehodě dvou jezdců. Navzdory okamžitému lékařskému zásahu jeden z jezdců svým zraněním na místě podlehl. Druhý jezdec byl v kritickém stavu transportován do nemocnice, ani jeho život se bohužel nepodařilo zachránit," uvedl Boháč.
Jménem pořadatelů vyjádřil soustrast rodinám obou jezdců a doplnil, že organizátoři nebudou uvádět podrobnější informace.
Podle informací z místa nebyli oběťmi čeští závodníci.
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