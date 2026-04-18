18. 4. Valérie
Tragédie na Nürburgringu. Při hromadné nehodě zemřel jeden z pilotů

ČTK

Při hromadné nehodě v kvalifikačním závodu na čtyřiadvacetihodinovku na Nürburgringu dnes zemřel jeden z jezdců. Organizátoři potvrdili, že šestašedesátiletý finský rodák Juha Miettinen podlehl v lékařském centru zraněním, poté co byl vyproštěn z vozu.

Vůz Juhy Miettinena při kvalifikaci na NürburgringuFoto: ČTK / imago sportfotodienst / Speedshot
Do havárie se zhruba po půlhodině čtyřhodinového závodu zapletlo sedm aut. Žádný další jezdec nebyl v ohrožení života.

Kolizi se na historické trati, jež do nehody Nikiho Laudy v roce 1976 hostila závody mistrovství světa formule 1, vyhnul vůz čtyřnásobného šampiona F1 Maxe Verstappena.

Za volantem Mercedesu-AMG i tak seděl jeho rakouský kolega Lucas Auer.

„Jsem šokovaný tím, co se dnes stalo. Motorsport všichni milujeme, ale v okamžicích, jako je tento, si musíme připomenout, jak dokáže být nebezpečný. Upřímnou soustrast Juhově rodině a blízkým," napsal na instagramu Verstappen, jenž tento víkend využívá k přípravě na debut v závodě na 24 hodin na Nürburgringu 16. a 17. května.

