Tragédie na Nürburgringu. Při hromadné nehodě zemřel jeden z pilotů

Při hromadné nehodě v kvalifikačním závodu na čtyřiadvacetihodinovku na Nürburgringu dnes zemřel jeden z jezdců. Organizátoři potvrdili, že šestašedesátiletý finský rodák Juha Miettinen podlehl v lékařském centru zraněním, poté co byl vyproštěn z vozu.
Do havárie se zhruba po půlhodině čtyřhodinového závodu zapletlo sedm aut. Žádný další jezdec nebyl v ohrožení života.
Kolizi se na historické trati, jež do nehody Nikiho Laudy v roce 1976 hostila závody mistrovství světa formule 1, vyhnul vůz čtyřnásobného šampiona F1 Maxe Verstappena.
Za volantem Mercedesu-AMG i tak seděl jeho rakouský kolega Lucas Auer.
„Jsem šokovaný tím, co se dnes stalo. Motorsport všichni milujeme, ale v okamžicích, jako je tento, si musíme připomenout, jak dokáže být nebezpečný. Upřímnou soustrast Juhově rodině a blízkým," napsal na instagramu Verstappen, jenž tento víkend využívá k přípravě na debut v závodě na 24 hodin na Nürburgringu 16. a 17. května.
Kniha Dory Kaprálové Mariborská hypnóza získala ocenění Kniha roku 2025, hlavní cenu soutěže Magnesia Litera. Autorka usazená v Berlíně zvítězila také v kategorii Próza. Cenu za debut roku porota udělila Marii Škrdlíkové za povídkovou knihu Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje.
Rozehrávač Tomáš Satoranský chyběl Barceloně dva týdny kvůli potížím se srdcem. Český basketbalista to uvedl po návratu do sestavy v pátečním utkání posledního kola základní části Evropské ligy, v němž pomohl k vítězství nad Bayernem Mnichov 95:69 a postupu do předkola play off.
Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro druhou cestu na Tchaj-wan. Babiš to uvedl v narozeninové debatě XTV, informoval dnes server Blesk.
Obránce Ladislav Krejčí nedohrál kvůli zranění zápas anglické ligy, v němž fotbalisté Wolverhamptonu podlehli Leedsu 0:3. Pokud West Ham v pondělí uhraje alespoň bod na hřišti Crystal Palace, definitivně rozhodne o sestupu Wolves. Patrik Schick vstřelil v bundeslize jedenáctý gól v sezoně, jeho Leverkusen ale prohrál 1:2 s Augsburgem.
Příběh, který obletěl internet díky videu z centra Kyjeva, má nečekaně dobré pokračování. Sedmdesátiletý Mykola Mihajlovič, který ve starém žigulíku převážel celý svůj život, nakonec získal pomoc od místního podnikatele.