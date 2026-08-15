Toto nikdo nepamatuje, nechápal Kopecký. Po smolném momentu musel odstoupit

Defekt a následné technické problémy ukončily snahu automobilového jezdce Jana Kopeckého o rozšíření rekordní sbírky dvanácti výher na Barum rallye ve Zlíně a udržení se ve hře o titul. Poté, co odstoupil v dnešní první etapě, přišel čtyřiačtyřicetiletý jezdec o reálnou šanci na obhajobu prvenství v českém šampionátu.
V rozhovoru s novináři v servisní zóně ale uvedl, že nezdar pro něj bude motivací, aby se do Zlína vrátil i za rok. Zda bude pokračovat v aktivní kariéře, se ale rozhodne až po sezoně.
"Když se na to teď sám podívám, tak bych se nechtěl rozloučit s Barumkou tak, že ve výsledcích bude napsáno 'odstoupil'. Když to půjde, tak se ve Zlíně ještě potkáme," řekl Kopecký, jenž neohroženě kraluje historickým tabulkám rallye a doma má i původně putovní pohár pro vítěze.
Bývalý tovární jezdec Škody bojoval o výhru i letos. Po páté rychlostní zkoušce byl druhý s odstupem sekundy za Adamem Březíkem. Poté mu ale do zadního kola vlétl kámen, který se odrazil od předního kola, poškodilmu brzdy a Kopecký musel v cíli šestého testu odstoupit.
"Nic podobného se mi ještě nikdy nestalo. Mluvil jsem s klukama, kteří pracují v týmu Škoda Motorsport přes 30 let, a toto viděli poprvé. Nikdo si to nepamatuje," divil se Kopecký, který mohl teoreticky nastoupit v neděli na start druhé etapy a bojovat jen o dílčí body do mistrovství ČR, což ale neudělá.
"Přijeli jsme na Barumku pro výsledek. Měli jsme to dobře rozjeté, ale šance na výsledek je pryč, takže i motivace je nula. Proto jsme se rozhodli odstoupit," řekl.
Kopecký chtěl oživit šance na obhajobu titulu. V MČR byl před startem rallye průběžně třetí, lídr Dominik Stříteský ve Zlíně kvůli zdravotním problémům chybí. Po odstoupení je ale Kopecký už prakticky jistě ze hry.
"Pravděpodobně to tak je. Barumka má koeficient. Mrzí mě to, kdyby člověk udělal chybu sám vlastní vinou, něco prorazil, tak si může rvát vlasy. Toto je ale neskutečná smůla," uvedl Kopecký.
Za měsíc v Pačejově v posledním závodě sezony chce opět zabojovat o vítězství. "Chci si to tam užít, podat maximální výkon a zkusit vyhrát," řekl.
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