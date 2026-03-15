Totální kolaps McLarenu. Norris ani Piastri v Číně ani neodstartovali

Za velké zklamání označili jezdci McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri dnešní situaci ve Velké ceně Číny formule 1, do níž kvůli technickým potížím s motorem ani neodstartovali.
Oba piloti měli podle vedení mistrovské stáje problémy s elektrickou částí pohonné jednotky, ty spolu ale nesouvisely.
Šéf týmu Andrea Stella pro Sky Sports řekl, že McLaren bude nyní pátrat po příčinách. Věří, že za dva týdny ve Velké ceně Japonska bude vše v pořádku.
Úřadující mistr světa Norris měl odstartovat do závodu v Šanghaji z šesté pozice, Piastri se kvalifikoval o příčku výše. Brit Norris ale ani nevyjel na rošt a později se problémy objevily i u jeho australského kolegy, kterého museli z tratě odtlačit.
"Nemohli jsme závodit. Je to frustrující. Jde o záležitost v naší pohonné jednotce. Kluci se snažili, jak jen to šlo, aby vše dali dohromady a našli nějaké řešení, ale nakonec to nebylo možné. Je to zklamání. Je to poprvé, co jsem do závodu formule 1 ani neodstartoval. Je těžké to přijmout," řekl Norris.
O potížích se dozvěděl, když se na závod připravoval. "Nevím přesně, ale asi hodinu předtím, než jsme měli vyjet, to přestalo fungovat. Ještě nevíme, čím to je. Jen to, že to je věc, kterou nemohli vyřešit. Musí se na to ještě více podívat," uvedl Norris.
Norris přišel o šanci vylepšit páté místo z úvodní Velké ceny Austrálie. Piastri na tom byl ještě hůř - vynechal i druhý závod v sezoně, neboť před týdnem v Melbourne při cestě na start havaroval.
"Už je to nějaká doba, co jsem koukal na dva závody formule 1 na opačné straně," podotkl Piastri.
Podle šéfa Andrey Stelly šlo o problémy s elektrickou částí pohonné jednotky. Oba problémy ale byly jiné.
"Zdá se, že jde o odlišné problémy, které se z nějakého důvodu objevily v jeden čas. Je to extrémně nešťastná shoda dvou odlišných problémů v elektrické části motoru, které se objevily ve stejnou chvíli. Půjdeme teď společně jako jeden tým a budeme to vyšetřovat," uvedl Stella.
McLaren má po dvou závodech v Poháru konstruktérů jen 18 bodů. Na vedoucí Mercedes jich ztrácí už 80. Za dva týdny se pojede Velká cena Japonska.
"Přijeli jsme sem závodit, ale dnes jsme toho nebyli schopní kvůli technickým problémům. Je to velmi frustrující pro celý tým, jezdce, partnery i naše fanoušky. Omlouváme se jim za to. Pokusíme se sebrat, zjistit, z čeho ty potíže byly, a vyrazíme do Japonska," doplnil Stella.
