"Teď jsem hladový po dalším vítězství." Salač po životním triumfu nechce ubrat

Filip Salač si užívá premiérové vítězství v Moto2, zároveň ale už myslí na další závody. Jeho manažer věří, že může bojovat i o titul.
Filip Salač si v neděli v Silverstone připsal premiérové vítězství v mistrovství světa, euforii po životním výsledku ale nechce nechat přerůst v přehnané sebevědomí.
Čtyřiadvacetiletý český motocyklista věří, že současnou formu dokáže udržet a z průběžného osmého místa se posune ještě výš.
„Musíme zůstat nohama na zemi a dál pracovat. Jsem strašně rád, že to přišlo. V Brně na pódiu jsem řekl, že budu ještě rychlejší, a dodržel jsem to. Teď jsem si vyzkoušel, jaký je to pocit stát na nejvyšším stupínku, a už jsem hladový, abych to zažil znovu,“ řekl Salač v on-line rozhovoru s novináři.
Zároveň připomněl, jak vyrovnaná je kategorie Moto2. „Všichni jsme strašně rychlí. Neznamená to, že když jsem teď vyhrál závod, tak budu vyhrávat všechny závody do konce sezony,“ upozornil.
Výsledek ze Silverstone přitom nebyl ojedinělým úspěchem. Salač se osmkrát za sebou umístil v elitní desítce a v posledních pěti Velkých cenách se třikrát dostal na stupně vítězů.
„Můj cíl teď je zůstat stabilní. Kdybychom si vzali hodnocení od Le Mans, tak bych byl celkově v top trojce. Chci sbírat body, získávat zkušenosti a užívat si to. Teď jsem v životním peaku, takovou formu jsem ještě nikdy neměl,“ uvedl Salač.
Pochvaluje si také spolupráci s týmem OnlyFans American Racing. „Pracuje skvěle a je super, že jsem se na jedničku sžil s motorkou.“
V průběžném pořadí mistrovství světa je český jezdec osmý se 108 body. Na vedoucího Španěla Manuela Gonzáleze ztrácí deset závodů před koncem 89,5 bodu.
Podle Salačova manažera a prezidenta Autoklubu České republiky Jana Šťovíčka přesto není nereálný ani boj o titul.
„Když se podíváte na bodovou tabulku, tak to tak daleko není. Jsme vlastně v polovině sezony. Navíc máme plány, které by třeba příští rok Filipa měly k titulu mistra světa dovést. Je to naprosto reálná věc. Filip teď sám vidí, že na to má a myslím, že to vůbec není z říše snů a pohádek,“ řekl Šťovíček.
Zároveň připustil i možnost Salačova přesunu do MotoGP, a to už v příštím roce.
Po vítězství v Silverstone se českému jezdci zaplnil telefon gratulacemi. „Dostal jsem snad tisíce zpráv. Všem, které mám uložené, jsem se snažil odpovědět, ale je to hrozně těžké,“ přiznal.
Radost mu udělal také ohlas, který měl jeho triumf v českých médiích a na sociálních sítích.
„Myslím si, že to je určitě historický moment nejen českého motorsportu, ale českého sportu obecně. O to větší radost mám, že pod tím je podepsané jméno Filip Salač.“
Na větší oslavy zatím nedošlo. Salač se po závodě okamžitě přesouval do Česka a kvůli zpožděnému letu dorazil až pozdě večer. „Dneska se ale uvidím s přáteli, tak to určitě trošku oslavíme, protože první místo poprvé v kariéře – to není jen tak,“ řekl.
Seriál pokračuje za tři týdny ve španělském Aragónu a Salač nechce měnit přípravu, která mu přinesla současnou formu.
„Jsem rád, že je teď krátká pauza a budu mít čas odepsat všem, kteří mi psali, a užít si trošičku tu euforii po vítězství. Stále mám ale chuť závodit a chtěl bych znova zažít ten včerejší pocit,“ dodal.
Hrozba amputace nohy i vyhazov z kurtu. Hrdlička popsal dramatické okamžiky Plíškové
Jsou spolu už 11 let. Pohromadě žijí, cestují po tenisových turnajích i pracují. Michal Hrdlička v televizním pořadu KANÁR+ popsal, jaké to je být manažerem své vlastní manželky Karolíny Plíškové, i jak prožíval její návrat na kurty po vleklém zranění nohy.
Evropská unie a 26 států včetně Česka odsoudily popravy demonstrantů v Íránu
Evropská unie a 26 západních států včetně Česka ve středu ve společném prohlášení odsoudily popravy demonstrantů v Íránu. Signatáři režim v Teheránu vyzvali, aby okamžitě upustil od vykonávání trestu smrti a bez prodlení propustil všechny svévolně zadržované osoby. Prohlášení zveřejnil na síti X francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot.
ŽIVĚ Trump prohlásil, že USA mají Hormuzský průliv pod absolutní kontrolou
Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že Spojené státy mají Hormuzský průliv pod absolutní kontrolou a že si ji zřejmě udrží. Vyjádřil se tak na své sociální síti Truth Social, kde dále napsal, že Írán s americkou blokádou nemůže nic dělat. Teherán před několika dny uvedl, že se shodl s Ománem na trase plavby v Hormuzském průlivu.
Vyprodané brýle vás nezastaví, vyrobte si pozorovátko na zatmění Slunce za tři minuty
Nesehnali jste speciální brýle na zatmění Slunce? Žádná tragédie. Jen rozhodně nezkoušejte improvizované filtry z běžných slunečních brýlí, CD, diskety nebo začouzeného skla. Bezpečnější trik je mnohem jednodušší, Slunce si nechte promítnout a vůbec se na něj nedívejte přímo.
Messi truchlí po zesnulém otci. Naznačil proto radikální zvrat v kariéře
Lionel Messi se emotivním dopisem rozloučil se zesnulým otcem Jorgem. Přiznal, že bez něj pochybuje o dalším pokračování kariéry.