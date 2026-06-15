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Sport

Technologický zázrak s ručením omezeným. Monopost za miliony zlikvidoval kamínek

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Monopost formule 1 je technický zázrak. Přesto v Barceloně zastavil Audi obyčejný kamínek, který aktivoval bezpečnostní systém a vůz doslova vypnul.

Nico Hülkenberg v Audi
Nico Hülkenberg v Audi na trati Velké ceny Španělska formule 1 2026Foto: Pirelli/Getty Images Europe
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Formule 1 je přehlídkou nejvyspělejší techniky, jaká se na závodních tratích objevuje.

Monoposty disponují hybridními pohonnými jednotkami, složitou elektronikou, desítkami senzorů a systémy, které v reálném čase analyzují obrovské množství dat.

O to neuvěřitelněji působí příběh z nedělní Velké ceny Španělska, kde závod pro Nika Hülkenberga ukončil obyčejný kamínek.

Jezdec Audi měl za sebou jeden z nejlepších víkendů letošní sezony a držel se v boji o body. Jenže ve 28. kole před ním Liam Lawson lehce najel do štěrkové zóny v zatáčce číslo 12. Do vzduchu vyletěla sprška kamínků a jeden z nich trefil Audi na mimořádně nešťastném místě.

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„Všechno se vypnulo během okamžiku, a tím náš závod skončil,“ popsal Hülkenberg. „Nikdy jsem nic podobného neviděl ani nezažil,“ doplnil sklesle.

Monopost náhle ztratil elektrickou energii a Němec mohl už jen dojet do boxové uličky. Mechanici očekávali běžnou zastávku. Brzy ale zjistili, že vůz je zcela bez proudu.

Audi následně vysvětlilo, že nešlo o poruchu pohonné jednotky ani o selhání elektroniky. Kamínek zasáhl bezpečnostní vypínač, který je určen k okamžitému odpojení elektrické soustavy při nehodě nebo požáru.

Systém fungoval přesně tak, jak měl. Jen v situaci, pro kterou nebyl navržen.

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Právě v tom spočívá paradox moderní formule 1. Týmy investují stovky milionů dolarů do vývoje aerodynamiky, simulací, materiálů a elektroniky.

Každá součástka prochází náročnými testy a je konstruována tak, aby odolala extrémnímu zatížení. Přesto zůstávají závodní auta vystavena prostředí, které nelze nikdy zcela kontrolovat.

Historie formule 1 zná případy, kdy o výsledku rozhodl kus karbonu, úlomek pneumatiky nebo dokonce igelitový sáček. V Barceloně se na tento seznam zařadil obyčejný kamínek.

„Bylo to velmi frustrující zakončení jinak povedeného víkendu,“ přiznal sportovní ředitel Audi Allan McNish.

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