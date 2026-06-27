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Sport

Tak se zrodila tradice Grand Prix. Vítězi pomohla geniální vychytávka

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Před 120 lety se u Le Mans psala historie. Maďarský jezdec Ferenc Szisz v Renaultu vyhrál první automobilovou Grand Prix a odstartoval novou éru motorsportu.

Ferenc Szisz 1906
Ferenc Szisz připravuje svůj Renault ke startu první Grand Prix v historii. Na vůz dohlíží zakladatel automobilky Louis Renault. Snímek vznikl 26. června 1906 před startem Grand Prix v Le Mans.Foto: Profimedia – STF / OFF / AFP / Profimedia
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Když se dnes řekne Grand Prix, většina fanoušků si vybaví formule 1. Jenže úplně první závod nesoucí toto označení se jel už 26. a 27. června 1906 na uzavřených silnicích nedaleko Le Mans.

Vítězem se stal maďarský jezdec Ferenc Szisz s vozem Renault a jeho triumf položil základy tradice, která přetrvala až do současnosti.

Grand Prix vznikla z iniciativy francouzského automobilového průmyslu. Dosavadní Pohár Gordona Bennetta totiž omezoval počet vozů z jednotlivých zemí bez ohledu na sílu domácích výrobců.

Francie, která tehdy dominovala evropské produkci automobilů, proto přišla s novým formátem. Poprvé dostaly automobilky možnost nasadit více vozů a soupeřit především technologiemi i spolehlivostí.

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Trať měřila přes 103 kilometrů a vedla po běžných silnicích spojujících Le Mans, Saint-Calais a La Ferté-Bernard. Celkem museli závodníci absolvovat dvanáct okruhů rozdělených do dvou dnů, což představovalo více než 1 238 kilometrů.

Dnes by podobná vzdálenost odpovídala v součtu čtyřem Velkým cenám formule 1.

Szisz nebyl profesionálním závodníkem v dnešním slova smyslu. Do Francie přišel z Maďarska jako mechanik a u Renaultu se postupně vypracoval až na šéfa testovacích jezdců.

Právě jeho technické znalosti se ukázaly jako klíčové. Renault totiž využil revoluční odnímatelné ráfky Michelin, díky nimž výměna poškozené pneumatiky zabrala jen několik minut.

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Soupeři často ztráceli i čtvrt hodiny. V době, kdy byly defekty na rozbitých silnicích téměř samozřejmostí, šlo o rozhodující výhodu.

Po převzetí vedení ve třetím kole už Szisz první místo nikomu nepřenechal. Do cíle dorazil s náskokem více než 32 minut před Italem Felicem Nazzarem s vozem Fiat. Třetí skončil Francouz Albert Clément ve voze vlastní značky Clément-Bayard.

Z 32 startujících dokázalo náročný závod dokončit pouze jedenáct posádek.

Ani vítěz si přitom nebyl jistý až do posledních kilometrů. „Obával jsem se, že mě o vítězství připraví nějaká drobná závada právě ve chvíli, kdy už se zdálo být jisté,“ vzpomínal Szisz po závodě.

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Jeho slova dokonale vystihují dobu, kdy byla spolehlivost techniky stejně důležitá jako rychlost.

Renault díky historickému triumfu výrazně posílil své postavení na trhu a během následujících let prudce zvýšil prodej svých automobilů.

První Grand Prix ukázala, že automobilové závody mohou být nejen sportovní podívanou, ale také laboratoří nových technologií. To platí dodnes.

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