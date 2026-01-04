Skvělý začátek Rallye Dakar: Prokop dojel třetí. Michek byl jako Conan Ničitel

Automobilový jezdec Martin Prokop zazářil třetím místem v 1. etapě Rallye Dakar a třetí je i průběžně. Výsledky sobotního prologu rozhodovaly pouze o startovním pořadí do dnešní úvodní etapy. Na nejrychlejšího Belgičana Guillaumea de Méviuse ztratil český pilot 1:27 minuty.
Mezi motocyklisty byl Martin Michek patnáctý. V čele je Edgar Canet ze Španělska, na kterého český reprezentant ztratil 15:16 minuty. Původně nejrychlejší Ross Branch z Botswany dostat dodatečně šestiminutovou penalizaci a klesl na sedmé místo.
Účastníky 48. ročníku rallye dnes čekala 305 km dlouhá rychlostní zkouška. Prokop, jenž byl v prologu třináctý, se v úvodu pohyboval na začátku druhé desítky průběžného pořadí. Po sto kilometrech se ale podle mezičasů posunul vpřed a bojoval o třetí místo s Polákem Markem Goczalem a Mattiasem Ekströmem ze Švédska. Jezdec týmu Orlen Jipocar byl nakonec o 11 sekund rychlejší než jeho soupeři, Ekströmův čas zhoršila desetisekundová penalizace.
"Startovali jsme devatenáctí, a když jsme dojeli do cíle, tak jsme byli první, což nebylo vůbec špatné. Tempo bylo OK, nemám pocit, že bychom tahali, ale vše jsme našli (kontrolní body). Jelo se nám hezky," uvedl Prokop na sociálních sítích.
Doplnil, že nějaký čas ztratil v jízdě za prášícím Jihoafričanem Guyem Botterillem. "Tak to ale je, to je Dakar. Před cílem jsme měli krizový moment, kdy pořadatel nenapsal do rozpisu velký sráz. Třímetrovou hranu. Záda naražená, krk... Chvíli jsem toho měl plné kecky. Auto to ale zvládlo parádně," dodal Prokop startující s továrním speciálem Ford.
Hned v úvodu měl velké problémy obhájce titulu Jazíd Rádží. Domácí jezdec včetně penalizace ztratil 29 minut. Za De Méviusem je druhý pětinásobný dakarský vítěz Násir Attíja z Kataru.
Michek startující letos poprvé na čínském motocyklu Hoto se v etapě držel v druhé desítce průběžného pořadí. Nejlépe byl desátý na druhém kontrolním bodu. Nakonec skončil patnáctý se stejnou ztrátou jako šestnáctý Jihoafričan Bradley Cox.
"Dneska jsem byl trochu Conan Ničitel. Trať byla hodně prašná, byla to divočina. Začátek byl rychlejší, potom byly kameny, kde jsem malinko zabloudil," řekl Michek. Kvůli opravě držáků výfuku také ztratil šest minut. "Škoda. Top 15 je ale úžasná, snažil jsem se tahat," dodal Michek.
Dušan Drdaj byl dnes 21. a osmý v kategorii Rally 2, Milan Engel zajel 25., Martin Prokeš 46. a David Pabiška 49. čas.
Dvacetiletý Canet navázal na triumf z prologu, druhý je s odstupem 62 sekund obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie.
ŽIVĚKvůli kritice Okamurova projevu má jít ukrajinský velvyslanec na kobereček k Macinkovi
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si pozve ukrajinského velvyslance v Praze Vasyla Zvaryče. Řešit s ním bude jeho komentáře k nedávným výrokům předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) proti Ukrajině a jejímu vedení v novoročním projevu. V nedělním pořadu Partie v televizi Prima to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
"Co to mají za hráče?" Krejčí je v Anglii na přetřes, převyšuje i miliardové hvězdy
Wolves se dočkali. Až na začátku ledna dokázali v rámci anglické Premier League zapsat první vítězství, přesvědčivý triumf 3:0 nad West Hamem přitom výrazným individuálním výkonem podpořil Ladislav Krejčí. V Anglii se o českém stoperovi a jeho roli v nejhorším týmu soutěže znovu živě diskutuje. A fanoušci se odvažují snít. Třeba ještě není vše ztraceno.
ŽIVĚ„Dobrou noc a šťastný nový rok.“ Maduro skončil v nechvalně proslulé věznici slavných
Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v newyorském Brooklynu, informovala stanice CNN. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.
Když infarkt, tak v lednu. Má to své důvody, popisuje kardiolog Veselka
Česko sevřely arktické mrazy. Teple se proto oblečte a nepřeceňujte své síly, radí lidem s nemocným srdcem kardiolog Josef Veselka. Nejvíc infarktů totiž podle něj připadá právě na leden, kdy teploty klesají hluboko pod nulu.
Berlíňané mrznou bez proudu kvůli sabotáži levicových extremistů, tvrdí starosta
Rozsáhlý výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína je dílem levicových extremistů, uvedl v neděli podle agentury DPA starosta německého hlavního města Kai Wegner. Bez proudu jsou po požáru kabelů ze sobotního rána stále desetitisíce domácností.