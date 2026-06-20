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Sport

Skandál v Brně. Rozčilený Ital napadl jednoho z traťových komisařů

ČTK

Lídr šampionátu Ital Marco Bezzecchi, MotoGP nedokončil dnešní sprint v Brně a navíc udeřil traťového maršála. Proto byl z nedělního závodu vyloučen.

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Marco Bezzecchi, Velká cena České republikyFoto: CTK – Šálek Václav
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Bezzecchi podle strčil a udeřil jednoho z traťových maršálů, který se po nehodě snažil zvednout Italovu motorku. Podle webu MotoGP se stáj Aprilia může proti trestu do hodiny od vynesení verdiktu odvolat.

Bezzecchi nedokončil čtvrtý sprint v probíhající sezoně a Španěl Jorge Martín na druhé příčce průběžného pořadí se mu přiblížil na rozdíl 15 bodů a v neděli by ho mohl dokonce z prvního místa sesadit.

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