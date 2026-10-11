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Sport

Mladík nevěřil svým uším: Už příště můžu mít titul? Singapur konečně dobyl Verstappen

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík
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Max Verstappen s Red Bullem vyhrál Velkou cenu Singapuru formule 1 a navázal na triumf v sobotním sprintu na okruhu Marina Bay. Na této trati zvítězil vůbec poprvé v kariéře.

Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu slaví třetí místo ve Velké ceně Singapuru F1 2026
Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu slaví třetí místo ve Velké ceně Singapuru F1 2026Foto: REUTERS – Edgar Su
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Max Verstappen z Red Bull slaví triumf ve Velké ceně Singapuru F1 2026
Mechanici Ferrari ve Velké ceně Singapuru F1 2026
Max Verstappen z Red Bull v cíli Velké ceny Singapuru F1 2026
Esteban Ocon a Oliver Bearman z Haasu ve Velké ceně Singapuru F1 2026
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Má na kontě už čtyři tituly mistra světa, vítězství v Singapuru mu ale stále unikalo. Až nyní Max Verstappen prolomil prokletí městského okruhu Marina Bay.

Při svém celkově 73. triumfu ve Velké ceně formule 1 si nizozemský pilot připsal vítězství už na 27. různém okruhu.

Na singapurský triumf čekal od svého prvního startu v roce 2015. Od té doby zde skončil čtyřikrát druhý a jednou třetí, na nejvyšší stupínek vítězů se však dostal až letos.

Verstappen startující z pole position odolal úvodnímu útoku Charlese Leclerca ve Ferrari a až do cíle byl výrazně rychlejší jeho jeho soupeři.

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Leclerc projel cílem nedělního závodu druhý, třetí skončil Andrea Kimi Antonelli s Mercedesem. Italský pilot tak zvýšil svůj náskok v čele šampionátu na 109 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem a už po příští Velké ceně USA v Austinu může slavit premiérový titul mistra světa.

Když mu mistr světa Jenson Button prozradil výsledky těchto propočtů, italský mladík udiveně odpověděl: „Opravdu? Vážně?“

„No, tím se teď nebudeme trápit,“ dodal Antonelli, když konečně nabral dech.

Vítězné okruhy Maxe Verstappena:
1. Barcelona-Catalunya (Španělsko) – 2016
2. Sepang (Malajsie) – 2017
3. Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexiko) – 2017
4. Red Bull Ring, Spielberg (Rakousko) – 2018
5. Hockenheimring (Německo) – 2019
6. Interlagos (Brazílie) – 2019
7. Silverstone (Velká Británie) – 2020
8. Yas Marina (Abú Zabí) – 2020
9. Imola (Itálie) – 2021
10. Circuit de Monaco (Monako) – 2021
11. Paul Ricard, Le Castellet (Francie) – 2021
12. Spa-Francorchamps (Belgie) – 2021
13. Zandvoort (Nizozemsko) – 2021
14. Circuit of the Americas, Austin (USA) – 2021
15. Jeddah Corniche Circuit (Saúdská Arábie) – 2022
16. Miami International Autodrome (USA) – 2022
17. Baku City Circuit (Ázerbájdžán) – 2022
18. Circuit Gilles Villeneuve, Montréal (Kanada) – 2022
19. Hungaroring (Maďarsko) – 2022
20. Monza (Itálie) – 2022
21. Suzuka (Japonsko) – 2022
22. Bahrain International Circuit, Sachír (Bahrajn) – 2023
23. Albert Park, Melbourne (Austrálie) – 2023
24. Losail (Katar) – 2023

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Velká cena Singapuru, závod mistrovství světa vozů formule 1: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:42:00,785, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -7,335, 3. Antonelli (It./Mercedes) -24,573, 4. Norris (Brit./McLaren) -40,506, 5. Piastri (Aust./McLaren) -49,644, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -53,188.

Průběžné pořadí MS (po 17 z 23 závodů): 1. Antonelli 340, 2. Russell (Brit./Mercedes) 238, 3. Hamilton 229, 4. Verstappen 221, 5. Leclerc 215, 6. Norris 201.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 578, 2. Ferrari 444, 3. McLaren 339, 4. Red Bull 332, 5. Racing Bulls 100, 6. Alpine 68.

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