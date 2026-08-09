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Sport

„Čekal jsem na to 24 let.“ Senzační Salač vyhrál Grand Prix v Silverstonu

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Český motocyklový závodník Filip Salač vyhrál závod světového šampionátu silničních motocyklů kategorie Moto2 na britském Silverstonu a připsal si první triumf v kariéře.

Filip Salač slaví vítězství ve VC Británie třídy Moto2
Filip Salač slaví vítězství ve VC Británie třídy Moto2Foto: REUTERS – Paul Childs
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Filip Salač slaví vítězství ve VC Británie třídy Moto2
Filip Salač na trati VC Británie třídy Moto2
Filip Salač slaví vítězství ve VC Británie třídy Moto2
Filip Salač slaví vítězství ve VC Británie třídy Moto2
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5 fotografií

Salač tak vynesl české barvy na nejvyšší stupínek MS po 16 letech. V roce 2010 vyhrál Karel Abraham ve Valencii také ve třídě Moto2.

Před ním to dokázali také Lukáš Pešek, dvakrát v roce 2007 v kubatuře do 125 ccm, a František Šťastný. Ten mezi lety 1961 až 1966 triumfoval dokonce čtyřikrát - třikrát ve třídě do 350 ccm a jednou v půllitrech.

„Nemám slov. Byla to dlouhá cesta, na tento den jsem čekal 24 let. Dnešní závod byl skvělý. Snažil jsem se jet bez chyby. Pořád tomu nemůžu uvěřit,“ řekl v cíli dojatý český jezdec.

„Bylo to hodně let trápení a tvrdé práce a teď jsem vítěz Grand Prix. Doufám, že to není poslední triumf,“ sdělil.

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„Zažívám asi nejkrásnější den svého života. Ale dojde mi to asi časem. Splnil jsem si jeden z největších životních snů a chce se mi brečet,“ dodal Salač pro stanici NovaSport.

O vítězství rozhodl Salač po pomalejším startu až v dramatickém závěru. „Start se mi úplně nepovedl. Prvních pár kol jsem se trochu bál, protože Silverstone je hodně stavěný pro auta a není těžké tady dostat ránu. Byl jsem kolem desátého místa a viděl, že všichni tlačili na pilu,“ vysvětlil šťastný vítěz Velké ceny.

Do čela se dostal při nájezdu do posledního kola a vedení pak musel tvrdě bránit v několika těsných soubojích. „Snažil jsem se šetřit pneumatiku, což mi v posledních kolech hodně pomohlo,“ popsal svoji taktiku.

Nápor španělských soupeřů Salač ustál a cílem projel jako první před Ivánem Ortolou a Álexem Escrigem.

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Pro českého jezdce to bylo už šesté umístění na stupních vítězů v mistrovství světa a zároveň třetí v letošní sezoně.

Na začátku června v Maďarsku dojel druhý a vyrovnal své tehdejší maximum, při domácí Grand Prix v Brně následně přidal třetí příčku.

Na stupně vítězů se český jezdec dostal v Moto2 už v předchozích letech. Druhý skončil v roce 2022 v Thajsku a o rok později ve Francii, třetí místo vybojoval v roce 2024 v Japonsku.

Jedno pódium má také z Moto3, v níž v roce 2021 obsadil ve Francii druhou příčku.

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Jezdec stáje OnlyFans American Racing Team už myslí na příští Velkou cenu ve Španělsku, kam odcestuje jako osmý muž průběžného pořadí seriálu.

„Půjdeme dál. Zůstaneme nohama na zemi a doufám, že v příštím závodě to bude ještě lepší,“ věří Salač.

Velká cena Británie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Silverstone:

Moto2: 1. Salač (ČR/Kalex) 35:01,869, 2. Ortolá (Šp./Kalex) -0,303, 3. Escrig (Šp./Forward) -0,652, 4. Holdago (Šp./Kalex) -1,743, 5. Guevara (Šp./Boscosuro) -2,555, 6. López (Šp./Kalex) -6,201.

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Průběžné pořadí (po 12 z 22 závodů): 1. González (Šp./Kalex) 197,5, 2. Guevara 155, 3. Agius (Austr./Kalex) 136, 4. Ortolá 133,5, 5. Holdago 128, 6. Alonso (Kol./Kalex) 116, ...8. Salač 108.

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