Schumacher už není jen upoután na lůžko a vnímá, co se děje, píše britský deník

Podle britského deníku Daily Mail už není Michael Schumacher jen upoután na lůžko. Legendární jezdec formule 1 prý také rozumí některým věcem, které se kolem něho dějí.
Sedminásobný mistr světa formule 1 utrpěl fatální poškození mozku při lyžování ve francouzských Alpách na konci roku 2013.
Od té doby se o jeho stavu dostalo na veřejnost jen minimum informací. Teď přišel Daily Mail se zprávou, kterou označil jako exkluzivní a v níž cituje „zdroje z blízkého okolí“ Schumachera.
Podle nich už nemusí 57letá legenda motorsportu jen ležet, ale nejbližší či ošetřovatelé ho mohou vozit na invalidním vozíku po jeho sídlech na Mallorce a u Ženevského jezera.
„Mám pocit, že některým věcem, které se dějí kolem něho, rozumí. Ale nejspíš ne všem,“ uvedl zdroj deníku Daily Mail.
Schumacher se na veřejnosti od nehody na lyžích neobjevil a rodina informuje o jeho zdravotním stavu velmi sporadicky.
V roce 2021 jeho manželka Corinna v dokumentárním filmu streamovací služby Netflix uvedla, že její manžel je doma a pokračuje v terapiích.
Schumacher začínal jako čtyřletý s motokárami, později se přes juniorské formule a sportovní vozy dostal až do F1.
V tomto seriálu debutoval v roce 1991 ve Velké ceně Belgie s jordanem, z premiérové výhry se radoval na stejném místě o rok později v barvách stáje Benetton. S ní vybojoval dva tituly mistra světa, pět dalších přidal jako hvězda Ferrari. V závěru kariéry ještě podepsal smlouvu s Mercedesem. Účinkování na okruzích definitivně ukončil v roce 2012.
Ředitelkou pražské zoologické zahrady se stane její bývalá zaměstnankyně Lenka Poliaková, podle informací ČTK o tom dnes rozhodli městští radní. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Poté působila mimo jiné na ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí odboru a poradkyně ministra.