Sport

Schumacher už není jen upoután na lůžko a vnímá, co se děje, píše britský deník

Sport

Podle britského deníku Daily Mail už není Michael Schumacher jen upoután na lůžko. Legendární jezdec formule 1 prý také rozumí některým věcem, které se kolem něho dějí.

Michael Schumacher v roce 2003 jako pilot Ferrari
Michael Schumacher v roce 2003 jako pilot FerrariFoto: Reuters
Sedminásobný mistr světa formule 1 utrpěl fatální poškození mozku při lyžování ve francouzských Alpách na konci roku 2013.

Od té doby se o jeho stavu dostalo na veřejnost jen minimum informací. Teď přišel Daily Mail se zprávou, kterou označil jako exkluzivní a v níž cituje „zdroje z blízkého okolí“ Schumachera.

Podle nich už nemusí 57letá legenda motorsportu jen ležet, ale nejbližší či ošetřovatelé ho mohou vozit na invalidním vozíku po jeho sídlech na Mallorce a u Ženevského jezera.

„Mám pocit, že některým věcem, které se dějí kolem něho, rozumí. Ale nejspíš ne všem,“ uvedl zdroj deníku Daily Mail.

Schumacher se na veřejnosti od nehody na lyžích neobjevil a rodina informuje o jeho zdravotním stavu velmi sporadicky.

V roce 2021 jeho manželka Corinna v dokumentárním filmu streamovací služby Netflix uvedla, že její manžel je doma a pokračuje v terapiích.

Schumacher začínal jako čtyřletý s motokárami, později se přes juniorské formule a sportovní vozy dostal až do F1.

V tomto seriálu debutoval v roce 1991 ve Velké ceně Belgie s jordanem, z premiérové výhry se radoval na stejném místě o rok později v barvách stáje Benetton. S ní vybojoval dva tituly mistra světa, pět dalších přidal jako hvězda Ferrari. V závěru kariéry ještě podepsal smlouvu s Mercedesem. Účinkování na okruzích definitivně ukončil v roce 2012.

Helixova mlhovina odhaluje, co jednou čeká naše Slunce - a možná i Zemi. Nové snímky z teleskopu Jamese Webba ukazují, jak hvězdy umírají a jak se z jejich pozůstatků rodí materiál pro vznik nových světů.
Krása zániku. Astronomové nahlédli do „Božího oka“ a spatřili konec světa

Vypadá jako obří zornice upřená z hlubin vesmíru přímo na nás. Helixova mlhovina, přezdívaná „Boží oko“, je ale monumentálním hřbitovem. Nové snímky z teleskopu Jamese Webba odhalují detaily hvězdné agonie v takovém rozlišení, že vědci poprvé vidí to, co za pět miliard let čeká i Slunce a Zemi. Podívejte se, jak hvězdy umírají a jak se z jejich pozůstatků rodí materiál pro vznik nových světů.

Immigration Enforcement Minnesota
"Čeho je moc, toho je příliš." Stáhne Trump imigrační agenty z Minneapolisu?

Americký prezident Donald Trump čelí sílícím výzvám k důkladnému vyšetření okolností sobotního zastřelení 37letého Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. Petici za podání ústavní žaloby na ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou mezitím podepsalo dalších osm zákonodárců z řad demokratů. Kritika postupu imigračních agentů zaznívá i od některých republikánů.

„Jmenování přijímám s velkou radostí a pokorou. Zoo Praha patří díky skvělé práci zaměstnanců i mých předchůdců ke světové špičce a mým cílem je na toto dědictví navázat,“ sdělila Poliaková.
Zoo v Praze povede poprvé v historii žena. Lenka Poliaková radila i ministrovi

Ředitelkou pražské zoologické zahrady se stane její bývalá zaměstnankyně Lenka Poliaková, podle informací ČTK o tom dnes rozhodli městští radní. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Poté působila mimo jiné na ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí odboru a poradkyně ministra.

