Salačovi těsně uniklo vítěství v kvalifikaci, v Brně vše fotil i prezident

Filip Salač potvrdil skvělou formu a při návratu mistrovství světa silničních motocyklů do Brna vybojoval v kategorii Moto2 místo v první startovní řadě.
Český závodník zajel v kvalifikaci druhý nejrychlejší čas a do nedělní Velké ceny České republiky odstartuje z pozice nejbližšího pronásledovatele Davida Alonsa. Kolumbijský jezdec byl rychlejší jen o 205 tisícin sekundy.
Pro Salače jde už o třetí kvalifikaci v řadě, ve které obsadil druhé místo. Na Masarykově okruhu přitom navázal na povedený průběh celého víkendu.
V pátek patřil mezi nejrychlejší jezdce pole a sobotní program zahájil nejlepším časem tréninku. Navíc jako první pilot třídy Moto2 prolomil na brněnské trati hranici 1:58 minuty, čímž vytvořil nový rekord okruhu.
Ten však dlouho nevydržel. Alonso v kvalifikaci hned při svém úvodním pokusu zajel čas 1:57,718 a český rekord překonal.
Přestože následně ve druhém kole havaroval, nikdo už jeho výkon nepřekonal. Salač z týmu OnlyFans American Racing zajel svůj nejlepší čas rovněž na začátku kvalifikace a až do konce bojoval o pole position.
O překvapení dne se postarala královská kubatura MotoGP. Nejrychlejším mužem kvalifikace se stal Japonec Ai Ogura, který si vyjel první pole position kariéry.
Jezdec stáje Trackhouse MotoGP zároveň poprvé odstartuje do závodu MotoGP z první řady.
Pětadvacetiletý závodník navázal na páteční výkony, kdy byl nejrychlejší už v tréninku a zajistil si přímý postup do rozhodující části kvalifikace.
V ní předvedl čas 1:51,139, kterým znovu posunul rekord Masarykova okruhu.
Za japonským jezdcem se seřadili tři Italové. Druhý skončil Fabio Di Giannantonio se ztrátou 211 tisícin sekundy, třetí místo obsadil Francesco Bagnaia a čtvrtý byl průběžný lídr šampionátu Marco Bezzecchi.
„Podařilo se mi zajet opravdu povedené kolo. Popravdě jsem takový čas vůbec nečekal. Jsem rád, že to vyšlo, ale rozhodující bude až sprint a hlavně nedělní závod,“ uvedl Ogura po svém životním kvalifikačním výsledku.
Fanoušci v Brně se navíc nemuseli těšit jen na kvalifikace. Jezdce MotoGP čeká ještě sobotní sprint, zatímco vyvrcholením celého víkendu bude nedělní Grand Prix České republiky.
Salač do ní nastoupí s reálnou šancí zabojovat před domácím publikem o jeden z nejlepších výsledků kariéry.
Do Brna dorazil také prezident Petr Pavel, který se i zde věnoval svému velkému koníčku a dění na trati fotografoval.
Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně - kvalifikace:
Moto3: 1. Almansa (Šp./KTM) 2:04,069, 2. Danish (Mal./KTM) -0,017, 3. Quiles (Šp./KTM) -0,421.
Moto2: 1. Alonso (Kol./Kalex) 1:57,718, 2. Salač (ČR/Kalex) -0,205, 3. Holgado (Šp./Kalex) -0,389.
MotoGP: 1. Ogura (Jap./Aprilia) 1:51,132, 2. Di Giannantonio -0,211, 3. Bagnaia (oba It./Ducati) -0,244.
15:00 sprint.
ŽIVĚ Odstraňte zařízení, které využívá Rusko k útokům, vyzval Zelenskyj Lukašenka. Jinak to uděláme my, dodal
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek vyzval hlavu Běloruska Alexandra Lukašenka, aby odstranil zařízení, které v jeho zemi využívá ruská armáda k útokům na Ukrajinu. Zelenskyj podle agentury Reuters dodal, že Lukašenkovi by na to měl stačit týden, pokud tak neučiní, postará se o to Ukrajina.
Rysí rekordman. Bardi přešel půl republiky a zmizel v Krušných horách
Mladý rys Bardi překonal vzdálenost, jaká nemá v Česku obdoby. Ze Šumavy se vydal na sever země a po cestě dlouhé vzdušnou čarou nejméně 160 kilometrů dorazil až do Krušných hor. Ochránci přírody jeho putování označují za nejdelší zdokumentovaný přesun rysa v historii tuzemského monitoringu.
Bouzková v českém derby smetla Plíškovou a zahraje si v Nottinghamu o titul
Tenistka Marie Bouzková vyhrála na turnaji v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou 6:4, 6:1 a postoupila do jubilejního desátého finále na okruhu WTA. Nasazená čtyřka zabojuje o čtvrtý titul na elitním okruhu a první z travnatého povrchu. V nedělním rozhodujícím utkání se střetne s Američankou Emmou Navarrovou, nebo Švýcarkou Viktorijí Golubicovou.
ŽIVĚ Hormuzským průlivem proplulo 25 lodí, pětina obvyklého provozu, uvedla platforma
Ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí, uvedla v pátek specializovaná platforma AXSMarine. Podle ní je to nejvíce od poloviny dubna, kdy průliv blokovaly americké a íránské síly, a zhruba pětinásobek denního průměru ze začátku června. Provoz je ale zhruba pětinový ve srovnání s obdobím těsně před začátkem války, kterou na konci února útokem na Írán rozpoutaly USA spolu s Izraelem.