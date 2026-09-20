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Sport

„Slíbil jsem pódium a tady ho máte.“ Salač dojel v Rakousku druhý

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík
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Filip Salač skončil v závodě Moto2 v rámci Velké ceny Rakouska druhý. Pro českého jezdce to je letos čtvrté umístění na stupních vítězů. Nejlépe si vedl v britském Silverstonu, kde oslavil první triumf v kariéře.

Filip Salač
Filip Salač na trati VC Rakouska Moto2 2026Foto: Pirelli
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„Jsem šťastný. Chtěl jsem být první jako v pátek a v sobotu. Věděl jsem ale, že to bude dlouhý závod, tak jsem v úvodu šetřil pneumatiky. V závěru jsem tlačil a je z toho krásných dvacet bodů,“ řekl jezdec stáje OnlyFans American Racing krátce po dojetí závodu.

Salač na Red Bull Ringu startoval z pole position. Poté se propadl na třetí příčku, přibližně v polovině závodu se ale posunul na druhé místo.

Filip Salač
Filip Salač
Filip Salač
Filip Salač
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Na vítězného Izana Guevaru ze Španělska v cíli ztratil 1,7 sekundy, třetí dojel Kolumbijec David Alonso. Lídr seriálu Manuel González ze Španělska obsadil čtvrtou pozici.

„Děkuju všem do Čech za podporu. Slíbil jsem pódium a tady ho máte. Příště to bude lepší,“ pozdravil pražský rodák na dálku své české fanoušky.

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V průběžném pořadí mistrovství světa se Salač se ziskem 128 bodů posunul na sedmou pozici.

Velká cena Rakouska, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Red Bull Ringu - Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 35:53,421, 2. Salač (ČR/Kalex) -1,728, 3. Alonso (Kol./Kalex) -2,945, 4. González -4,289, 5. Ortolá -4,868, 6. López (všichni Šp./Kalex) -12,137.

Průběžné pořadí (po 15 z 22 závodů): 1. González 245,5, 2. Guevara 210, 3. Ortolá 168,5, 4. Alonso 155, 5. Agius (Austr./Kalex) 149, 6. Holgado (Šp./Kalex) 146, 7. Salač 128.

Filip Salač na stupních vítězů v Moto2 2026:

  1. místo: Silverstone

  2. místo: Hungaroring, Red Bull Ring

  3. místo: Brno

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