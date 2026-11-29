Filip Salač završil ve Valencii letošní sezonu ve světovém šampionátu silničních motocyklů třídy Moto2 jedenáctým místem. Celkově skončil sedmý, což je jeho nejlepší výsledek v MS v kariéře. Šampionem se stal Manuel González ze Španělska.
Zatím nejlepším výsledkem současného jezdce týmu OnlyFans American Racing je konečná jedenáctá pozice v Moto2 v ročníku 2023.
Letos si 24letý Salač připsal pět umístění na stupních vítězů včetně premiérového triumfu v srpnu na okruhu v britském Silverstonu.
Mistrem světa se ve třídě Moto2 stal Španěl Manuel González, který v dramatickém závěru uhájil vedení v šampionátu před krajanem Izanem Guevarou o 2,5 bodu. Konečný rozdíl je v prostřední kategorii MS nejmenší v historii. Poslední závod sezony vyhrál Australan Senna Agius.
Salač týden po těžkém pádu v Portugalsku startoval ze 14. místa. V závodě, z něhož hned v úvodu vypadlo po dvou nezávislých kolizích ve druhé zatáčce šest jezdců, se pohyboval na hraně první desítky.
Třinácté umístění v sezoně v top 10 nakonec nepřidal, zaostal za ním o více než sekundu.
Závod Moto3 vyhrál při čtyřnásobném úspěchu španělských jezdců David Almansa a po pátém vítězství v sezoně potvrdil pozici vicemistra světa. Dávno jistý nový šampion Máximo Quiles završil sezonu třetím místem.
Mohlo by vás zajímat: Zákulisí týmu F1 Red Bull
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Češi znají soupeře pro příští rok. V Davis Cupu mohou potkat finalistu tří grandslamů
Čeští tenisté se utkají v první kvalifikaci příštího ročníku Davisova poháru doma s Norskem. Hrát se bude 5. a 6., nebo 6. a 7. února. Vítěz utkání si o postup do finálového turnaje zahraje s Nizozemskem, nebo Brazílií. Rozhodl o tom dnešní los v Boloni.
ČT a ČRo nebudou financované ze státního rozpočtu ani novou daní, uvedla Schillerová
Česká televize a Český rozhlas nebudou financované ze státního rozpočtu a zřejmě nepůjde ani o novou daň. Systém, který má nahradit stávající model financování prostřednictvím poplatků, bude předvídatelný, transparentní a bude obsahovat valorizaci. V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News to v neděli řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Škodí České republice, řekl prezident Pavel o působení ministra Zůny
Prezident Petr Pavel vnímá působení Jaromíra Zůny (za SPD) v čele ministerstva obrany v poslední době jako destruktivní a škodící České republice. Uvedl to v Nedělní debatě České televize. Zdůvodnil to personálními kroky nynějšího ministra obrany i jeho postojem k Ukrajině. Vidí za tím vliv vládního hnutí SPD, jež Zůnu do vlády nominovalo.
„Nejšílenější, co jsem kdy zažil.“ První šanci zazdil, pak ale český Šéf ukázal kuráž
V každém dalším zápase český reprezentační útočník Ryan Naderi potvrzuje, jak stěžejní osobností Glasgow Rangers se stal. Třikrát za posledních osm dní dotáhl slavnou skotskou fotbalovou značku k vítězství, naposled včera proti Falkirku. Co vypadalo původně na katastrofu, končilo v sobotu na Ibroxu euforií.
ŽIVĚ Ruské útoky si v Záporoží a Oděse vyžádaly dva mrtvé
Ukrajinské úřady uvedly, že při ruských úderech na Záporoží a Oděsu zemřeli v noci na neděli dva lidé a další byli zraněni. Celkem vypustilo Rusko na Ukrajinu 140 dronů. Šéf vojenské správy v Záporožské oblasti Ivan Fedorov uvedl, že ve městě Záporoží dopadly ruské řízené letecké pumy do obytné zástavby. Jeden člověk zahynul, jeden utrpěl zranění a dalšího hledají záchranáři pod troskami.