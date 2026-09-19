Salač v Rakousku září. Opanoval kvalifikaci a znovu vylepšil traťový rekord

Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska třídy Moto2 a potřetí v kariéře odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. Čtyřiadvacetiletý český jezdec na Red Bull Ringu vylepšil svůj vlastní rekord z pátečního tréninku na 1:32,381.
Salač byl v Rakousku v Moto2 nejrychlejším jezdcem v obou dnech. V pátek vyhrál jediný oficiální trénink v čase 1:32,402 a bez problémů se kvalifikoval přímo do druhé části dnešní kvalifikace.
Člen týmu OnlyFans American Racing v ní předčil o 121 tisícin sekundy druhého Manuela Gonzáleze, třetí čas zajel s odstupem 146 tisícin další Španěl Álex Escrig.
Kvalifikaci Salač vyhrál po třech a půl letech, naposledy se mu to povedlo v březnu roku 2023 v úvodní Velké ceně sezony v Portugalsku. První pole position získal v roce 2021 na Sachsenringu ještě v třídě Moto3.
„Letos už mám tři pódiová umístění, ale pole position mi chyběla. Je to zásluha týmu, odvedli skvělou práci, udrželi jsme rychlost ze včerejška. Včera první místo, dnes první místo, tak to pojďme zítra zkompletovat. To je můj cíl, budu o něj bojovat,“ řekl v televizním rozhovoru Salač, jenž zároveň poděkoval fanouškům u trati s českými vlajkami.
Osmý muž pořadí MS je tak na nejlepší cestě ukončit minikrizi, jež ho postihla po životním triumfu v srpnové Velké ceně Británie.
Následující dvě Grand Prix Salač nedokončil, v Aragonii odstoupil kvůli zánětu na palci levé nohy a v San Marinu kvůli technickým problémům.
Sprint MotoGP vyhrál Španěl Jorge Martín před krajanem Marcem Márquezem a vrátil se před něj těsně do čela šampionátu.
Mistr světa z roku 2024 vyrazil do krátkého závodu po kvalifikačním vítězství z pole position, ale systémem start-cíl nezvítězil. Po chybách v úvodním kole se Martín propadl až na osmou pozici a musel se propracovat vpřed.
K vítězství jezdci Aprilie pomohla i chyba Pedra Acosty. Španěl na stroji domácí značky KTM sprint jasně vedl, ale tři kola před koncem bez cizího zavinění upadl a závod nedokončil.
Martín se v průběžném pořadí odpoutal od loňského mistra světa Márqueze na tři body. Z pole position před Márquezem odstartuje i do nedělní Velké ceny, v první řadě je doplní Acosta.
Kvalifikace na Velkou cenu Rakouska, závod mistrovství světa silničních motocyklů ve Spielbergu:
Moto3: 1. Uriarte 1:39,542, 2. Almansa -0,064, 3. Carpe (všichni Šp./KTM) -0,315.
Moto2: 1. Salač (ČR/Kalex) 1:32,381, 2. González (Šp./Kalex) -0,121, 3. Escrig (Šp./Forward) -0,146.
MotoGP:
Kvalifikace: 1. Martín (Šp./Aprilia) 1:27,917, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,015, 3. Acosta (Šp./KTM) -0,071.
Sprint: 1. Martín 20:57,387, 2. M. Márquez -1,026, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -1,675.
Průběžné pořadí MS: 1. Martín 286, 2. M. Márquez 283, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) 248, 4. Di Giannantonio (It./Ducati) 223, 6. Ogura (Jap./Aprilia) 209, 6. Acosta 209.
Konečná: Snažím se makat, šéfdiplomatka je šílená. Jela by jednat do Moskvy?
Evropská unie podle Kateřiny Konečné postrádá schopnost jednat s Moskvou i dalšími globálními hráči. Nezařazená komunistická europoslankyně v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz mluví o selhávání evropské diplomacie, kritizuje současné vedení unijní zahraniční politiky a říká, že bez nového přístupu k bezpečnosti se situace v Evropě nezlepší.
Němci volí v Berlíně a Meklenbursku. Výsledek může oslabit kancléře Merze
V Německu se v neděli konají dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merze. Ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko o první příčku soupeří Alternativa pro Německo (AfD) a sociální demokracie (SPD), v Berlíně Levice a Merzovi křesťanští demokraté (CDU).
Lehečka po euforii rýpal do kritiků. Berdych mluvil o nezaslouženém soupeři
Zápas jako přes kopírák. Čeští tenisté opět prohrávali po čtyřhře s Američany 1:2, přesto po roce opět postoupili mezi závěrečnou osmičku Davis Cupu. Jiří Lehečka pak připomněl kritiku volby tvrdého povrchu místo antuky. Kapitán Tomáš Berdych zase vzýval nápravu prapodivného losu.
Jak podnikatel Jan Tkáč stvořil české dračí bestsellery a dostává děti do přírody
V pátek odpoledne napěchuje Jan Tkáč krosnu knihami a vyráží do Beskyd. Balíčky se svými příběhy Kroniky beskydských draků schová na místa, která objevil během svých toulek po horách. Rodičům, kteří si je objednali, následně pošle souřadnice. Ti se pak s dětmi vydají do přírody a knížky si vyzvednou. Samozřejmě mohou i „postaru“ do knihkupectví.