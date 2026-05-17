17. 5.
Salač si sedmým místem v Barceloně vyjel letošní maximum

ČTK

Motocyklista Filip Salač obsadil ve Velké ceně Katalánska v kategorii Moto2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v sezoně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González, jenž si upevnil vedení v průběžném hodnocení seriálu.

Filip Salač (vlevo)Foto: Reuters
Salač po druhém nejlepším kvalifikačním výsledku a startu ze sedmého místa se v prvním kole propadl na desátou pozici.

Po devíti kolech ale dotáhl ztrátu na skupinu bojující o šestou příčku a posunul se na 8. místo.

Po útoku v posledním kole se dostal na sedmé místo, které už s přehledem udržel.

O dvě pozice si tak vylepšil dosavadní maximum, kterým bylo deváté místo z předchozí Grand Prix ve Francii.

Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Barceloně:

Moto3: 1. Quiles 32:28,964, 2. Carpe -0,094, 3. Muňoz -0,098, 4. Uriarte -0,128, 5. Almansa (všichni Šp./KTM) -0,552, 6. Morelli (Arg./KTM) -0,581.

Průběžné pořadí (po 6 z 22 závodů): 1. Quiles 140, 2. A. Fernández (Šp./Honda) 76, 3. Carpe 73, 4. Morelli 58, 5. Pratama (Indon./Honda) 58, 6. Perrone (Arg./KTM) 56.

Moto2: 1. González (Šp./Kalex) 36:06,295, 2. Vietti (It./Boscoscuro) -0,203, 3. Guevara -4,205, 4. Ortolá (oba Šp./Boscoscuro) -6,338, 5. Holgado (Šp./Kalex) -7,971, 6. Alonso (Kol./Kalex) -8,080, 7. Salač (ČR/Kalex) -9,636.

Průběžné pořadí (po 6 z 22 závodů): 1. González 104,5, 2. Guevara 86, 3. Vietti 73, 4. Agius (Austr./Kalex) 65, 5. Alonso 58, 6. Ortolá 52,5, ...13. Salač 19.

14:00 MotoGP.

Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal, Igor Červený, poslanec, kandidát na ministra životního prostředí
Na reklamních plochách v Praze se objevila sebepropagační reklama Evropské unie na svobodný tisk a svobodu projevu.
