Salač si sedmým místem v Barceloně vyjel letošní maximum

Motocyklista Filip Salač obsadil ve Velké ceně Katalánska v kategorii Moto2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v sezoně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González, jenž si upevnil vedení v průběžném hodnocení seriálu.
Salač po druhém nejlepším kvalifikačním výsledku a startu ze sedmého místa se v prvním kole propadl na desátou pozici.
Po devíti kolech ale dotáhl ztrátu na skupinu bojující o šestou příčku a posunul se na 8. místo.
Po útoku v posledním kole se dostal na sedmé místo, které už s přehledem udržel.
O dvě pozice si tak vylepšil dosavadní maximum, kterým bylo deváté místo z předchozí Grand Prix ve Francii.
Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Barceloně:
Moto3: 1. Quiles 32:28,964, 2. Carpe -0,094, 3. Muňoz -0,098, 4. Uriarte -0,128, 5. Almansa (všichni Šp./KTM) -0,552, 6. Morelli (Arg./KTM) -0,581.
Průběžné pořadí (po 6 z 22 závodů): 1. Quiles 140, 2. A. Fernández (Šp./Honda) 76, 3. Carpe 73, 4. Morelli 58, 5. Pratama (Indon./Honda) 58, 6. Perrone (Arg./KTM) 56.
Moto2: 1. González (Šp./Kalex) 36:06,295, 2. Vietti (It./Boscoscuro) -0,203, 3. Guevara -4,205, 4. Ortolá (oba Šp./Boscoscuro) -6,338, 5. Holgado (Šp./Kalex) -7,971, 6. Alonso (Kol./Kalex) -8,080, 7. Salač (ČR/Kalex) -9,636.
Průběžné pořadí (po 6 z 22 závodů): 1. González 104,5, 2. Guevara 86, 3. Vietti 73, 4. Agius (Austr./Kalex) 65, 5. Alonso 58, 6. Ortolá 52,5, ...13. Salač 19.
14:00 MotoGP.
Lebku sv. Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu, je zachovalá. Co s ní bude dál?
Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu, vzácná relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce. Policie to v neděli dopoledne oznámila na síti X.
Ministr Motoristů promluvil o „náctiletém šéfovi“. Něco ale nesedí, došlo i na Turka
Šéf resortu životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě) odpověděl v rámci interpelací na dotazy, které podal pirátský poslanec Martin Šmída. Ty se týkaly nejen podivných strukturálních změn na jeho ministerstvu, ale také tehdy náctiletého „šéfa sekretariátu“ Správy jeskyní ČR a syna státního tajemníka Martina Kocandy. Řeč přišla i na vládního zmocněnce pro Green Deal – Filipa Turka.
Brusel křičí: „Vlk žere demokracii!“ Sám mu přitom drží dveře
Ty plakáty na mě koukají v metru i na nádraží – kampaň EU s logem „Chráníme to, co je důležité“ nás oblažila vizuálně i obsahově nepříliš nápaditými plakáty s nápisy „Svobodný tisk“, „Svobodný projev“ a „Svobodný výzkum“. Schválil Evropský parlament nějaký převratný zákon na ochranu svobody projevu, tisku či výzkumu? Je něco z toho v Evropě v ohrožení?
Kurtování a násilné injekce. Lidé by se divili, co se děje v psychiatrických nemocnicích
„Co se někdy děje za zdmi psychiatrických léčeben, je neuvěřitelné. Vůbec to nepatří do 21. století,“ říká advokát Vítězslav Dohnal. Zdravotníci podle něj pacienty kurtují a k léčbě je nutí pod pohrůžkou protahování hospitalizace. „V zákoně je přitom takové nakládání s pacienty zakázáno,“ připomíná.