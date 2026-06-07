Salač sahal po životním triumfu, v Maďarsku dojel druhý

Český motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve Velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 předčil čtyřiadvacetiletého pilota jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou.
Salač si vyrovnal v mistrovství světa maximum a připsal si páté pódiové umístění v kariéře. Druhý skončil v Moto2 také v Thajsku v roce 2022 a o rok později ve Francii, předloni byl třetí v
Japonsku. Jednu stříbrnou pozici vybojoval také v nejslabší Moto3, v roce 2021 se mu to povedlo ve francouzském Le Mans.
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